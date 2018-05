Telefonia VoIP – co musisz mieć, by z niej korzystać?

Stałe i nielimitowane łącze internetowe

Telefonia VoIP swoje działanie opiera na łączu internetowym. Do jej użytkowania będziemy więc potrzebowali dostępu do Internetu. Mimo tego, że praktycznie każdy posiada dziś Internet w swoim domu oraz firmie, to jednak warto wiedzieć, że nie zawsze będzie on wystarczający do komfortowej obsługi telefonii VoIP.

Telefonia internetowa potrzebuje bowiem stałego i nielimitowanego dostępu do sieci. Powinien on być także szybki i niezawodny, aby umożliwić nam nieprzerwane korzystanie z telefonii VoIP. Firmy, które do tej pory korzystały natomiast z limitowanego Internetu, powinny więc rozważyć jego zmianę na Internet o nielimitowanym transferze danych.

Smartfon, laptop czy telefon IP – co wybrać do obsługi telefonii VoIP?

Z telefonii VoIP możemy korzystać na wiele sposobów. Do jej obsługi wystarczy bowiem laptop lub komputer stacjonarny, na którym zainstalujemy aplikację od operatora telefonii VoIP. Planując korzystanie z telefonii VoIP na komputerze, warto także zaopatrzyć się w słuchawki z mikrofonem, które ułatwią odbieranie i wykonywanie połączeń oraz prowadzenie rozmów.

Telefonia VoIP może być także dostępna na naszym smartfonie. Wystarczy bowiem zainstalować na nim aplikację, skonfigurować ją i praktycznie od razu cieszyć się funkcjonalnością, jaką oferuje telefonia VoIP. Aby korzystać z telefonii internetowej nie musimy więc kupować kosztownego sprzętu.

Co jednak w sytuacji, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z telefonu stacjonarnego i nie chcemy z niego rezygnować? W takim wypadku możemy zaopatrzyć się w specjalny telefon internetowy, który podłącza się do Internetu. Wystarczy go tylko odpowiednio skonfigurować, by korzystać z telefonii internetowej tak, jak do tej pory korzystaliśmy z telefonu stacjonarnego.

Dobry operator telefonii VoIP

Do korzystania z telefonii internetowej potrzebny jest nam jeszcze jej operator. Sam sprzęt oraz dostęp do Internetu nie wystarczą bowiem, byśmy mogli odbierać i wykonywać połączenia za pomocą telefonii VoIP. Operatora telefonii internetowej najlepiej szukać w Internecie. Na co zwracać uwagę przy jego wyborze?

Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić wysokość stawek za połączenia, ilość darmowych minut oraz zakres oferowanego wsparcia technicznego. Wartym uwagi operatorem jest VoIP - Dzinga. Jest to bowiem jeden z wiodących w naszym kraju operatorów telefonii internetowej, który oferuje niskie ceny za połączenia oraz kilka pakietów dostępnych w różnych cenach. Warto także wiedzieć, że oferowana przez niego usługa telefonii VoIP nie funkcjonuje samodzielnie, a wchodzi w skład kompleksowej platformy Call Flow Management. Oprócz samej telefonii internetowej dostajemy więc w pakiecie także numery stacjonarne, widgety Smart Callback, centralę telefoniczną oraz wiele innych przydatnych w każdej firmie funkcji, których próżno szukać gdzie indziej.