Telefon od sztucznej inteligencji? Unique One wdraża nowatorskie rozwiązanie

Wykorzystując platformę botów Talkie opartą na sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) stworzono wirtualną asystentkę, która dzwoni do uczestników konkursu, przeprowadza ich weryfikację oraz zbiera informacje niezbędne do wydania nagrody. Bot potrafi przeprowadzić także krótką ankietę dotyczącą potrzeb klienta i oceny samego wydarzenia. Pozyskane informacje są automatycznie przekazywane do działu wysyłki nagród, co znacznie usprawnia i przyspiesza cały proces obsługi akcji promocyjnych, dzięki czemu uczestnicy otrzymują informację o wygranej znacznie szybciej. Natomiast opinie o konkursie i wyniki dotyczącej go ankiety są na bieżąco przekazywane organizatorom.

– Początkowo mieliśmy pewne obawy jak zareagują uczestnicy naszych promocji, kiedy skontaktuje się z nimi sztuczna inteligencja zamiast naszego działu help-desk. Wyniki są jednak zaskakująco pozytywne. Będziemy wdrażać to rozwiązanie również w kolejnych naszych akcjach – mówi General Manager Agencji Unique One, Grzegorz Bonder.

Wirtualna asystentka znacząco skraca czas trwania weryfikacji zgłoszeń i wysyłki nagród. Wdrożone rozwiązanie pozwala firmie Unique One kontakt z prawie setką zwycięzców jednocześnie. Znacząco zwiększa to szybkość obsługi samych akcji.

– Nasza współpraca z Unique One stanowi bardzo dobry przykład realizacji wdrożenia w branży, która może szczególnie zyskać dzięki wykorzystaniu botów – zarówno ze względu na skalę konkursów konsumenckich, jak i na usprawnienie działań i redukcję kosztów organizacyjnych. Jednak same boty są uniwersalne, mogą realizować różne zadania i pracować dla różnych branż – ich możliwości są praktycznie nieograniczone. Wszystko zależy od pomysłu i celów postawionych wirtualnym asystentom. Szczególnie dobrze sprawdzają się oni podczas prostych, czasochłonnych i powtarzalnych zadań, jak telefoniczne zbieranie czy udzielanie informacji, umawianie spotkań czy przekierowywanie osób dzwoniących na infolinię do najbardziej właściwych konsultantów lub specjalistów – powiedział Paweł Lipiński, założyciel i dyrektor generalny firmy Pragmatists.