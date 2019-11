Technologie w rękach kobiet? O dyplom inżyniera walczą już nie tylko mężczyźni!

Równość znaczy biznes

Jak wynika z raportu McKinsey & Company decyzja o zatrudnieniu większej liczby kobiet po prostu się opłaca – eksperci wskazują, że istnieje jasna korelacja między różnorodnością w zespole, a wynikami przedsiębiorstw. Dowodem na coraz większe zainteresowanie firm kwestią wsparcia rozwoju kobiet jest inicjatywa ONZ, Women’s Empowerment Principles (WEP). Określa ona siedem kroków, które firmy mogą podjąć w celu promowania równości płci oraz pełnego uczestnictwa kobiet na rynku pracy i w społeczeństwie.

– Schneider Electric, jako jedna z pierwszych firm na świecie, podpisała inicjatywę WEP. Realizujemy zobowiązania promując rolę kobiet na każdym poziomie. Wierzymy, że ważny jest nie tylko równy podział stanowisk, ale także równość płac, dlatego wdrożyliśmy proces ich weryfikacji. Wspieramy również rozwój przedsiębiorczości kobiet, realizując globalne programy CSR, m.in. w Ghanie, Brazylii czy Egipcie – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Schneider Electric na Klaster Polski, Czech i Słowacji.

Nie tylko polityka firm

Poza inicjatywami wewnątrz firm kobiety potrzebują również wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń – szczególnie te, które stawiają dopiero pierwsze kroki w branżach dotychczas zdominowanych przez mężczyzn. Rozmowa z mentorkami, które już odniosły sukces w branży technicznej to często doskonały impuls do rozwoju kariery.

– Dobrą okazją do wymiany doświadczeń są oczywiście konferencje branżowe. Wkrótce w Warszawie czeka nas jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie – Women In Tech Summit. Będę miała przyjemność poprowadzić na tej konferencji warsztaty dla kobiet, zainteresowanych sprzedażą w sektorze B2B w branży przemysłowej. Wiem, że wciąż istnieje wiele stereotypów na temat pracy w takim „męskim” środowisku, ale będę przekonywać uczestniczki, że kobiety naprawdę dobrze się tu odnajdują – mówi Olga Burdzińska, Self Service Program Manager w Schneider Electric, która na konferencji Women In Tech Summit przeprowadzi dla uczestniczek warsztat w tematyce pricingu.

Women in Tech Summit odbędzie się w dniach 13-14 listopada w Warszawie. W trakcie konferencji uczestniczki będą mogły skorzystać z ok. 80 warsztatów w zakresie nowych technologii.

Więcej szczegółów: womenintechsummit.pl