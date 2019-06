Technologie służące zachowaniu bezpieczeństwa domu i rodziny

W każdym obszarze życia można wprowadzić nowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą nam pomóc w całkiem codziennych sytuacjach.

Czujniki dymu

Największe niebezpieczeństwo w domu to niespodziewany pożar, który może zostać spowodowany przez różne czynniki. W celu zabezpieczenia dobytku przed spłonięciem stosuje się nowoczesne czujniki dymu i czadu, które nie tylko wydają sygnał dźwiękowy, ale także łączą się z aplikacją na naszym telefonie. Umożliwia to szybką reakcję na niebezpieczeństwo, kiedy przebywa się poza domem.

Kamery

Drugim dużym niebezpieczeństwem są włamania. Najpopularniejszą ochroną przed nimi jest instalacja monitoringu. Technologia pozwala m.in. na połączenie kamery z telefonem oraz daje możliwość sprawdzenia, co się dzieje w domu w każdym momencie.

Na rynku dostępne są także urządzenia z możliwością połączenia audiowizualnego. Przykładowo bateryjna kamera, pracująca zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, wysyła powiadomienie na telefon w momencie wykrycia niepożądanego ruchu w domu oraz pozwala na przekazanie bezpośredniego połączenia. Można w ten sposób wystraszyć ewentualnego niechcianego gościa. Kamery z audiowizualnym połączeniem stosuje się także jako ulepszoną wersję elektronicznej niani. Pozwala ona na kontakt z opiekunką w ciągu dnia, a w nocy można nadzorować dzieci, nie tylko poprzez słuchanie dźwięków, ale także przekaz obrazu dostępny na telefonie.

Nie zgub klucza!

Ile razy zdarza się zgubić klucze do domu? Wbrew pozorom jest to dość częste zjawisko. Czasami tylko zostawia się je w pracy lub u znajomych, a innym razem gubi się je na wakacjach. W tych sytuacjach pomogą drzwi wejściowe do domu otwierane dzięki inteligentnym systemom. Drzwi mogą być otwierane za pomocą czytnika linii papilarnych, pilota, klawiatury kodowej, czytnika RFID lub Bluetooth.

Monitory oddechu u dzieci

Technologia proponuje również rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo dzieciom. Aktualnie można nabyć urządzenia, które umieszczane pod materacem, pozwalają kontrolować oddech dziecka podczas snu. Wysyłają one powiadomienie w momencie, gdy dziecko zacznie zbyt płytko oddychać lub gdy nastąpi bezdech. Elektronika nie ma bezpośredniej styczności z dzieckiem.

Nowatorskie sprzęty domowe

Podstawowe funkcje pralki czy zmywarki nie są nikomu obce. Aktualnie większość takich urządzeń ma dodatkową funkcję, którą jest kontrola rodzicielska. Daje ona pewność, że dziecko np. nie włączy przypadkiem pralki. Dla dorosłych nie jest to zbyt duże utrudnienie, ponieważ w razie potrzeby otwarcia np. pralki, wystarczy wprowadzić konkretną kombinację przycisków. Kolejnym przydatnym rozwiązaniem w tym obszarze jest połączenie sprzętów z aplikacją mobilną w telefonie. Dzięki temu w przypadku np. awarii pralki lub pozostawienia włączonego piekarnika, urządzenie automatycznie wyśle nam powiadomienie. Pozwala to na szybką reakcję i możliwość wyeliminowania większych szkód.

Źródła: EZVIZ