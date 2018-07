Technologie mobilne i ich wpływ na zakupy

Według danych Izby Gospodarki Elektronicznej 58 % badanych Polaków deklaruje, że wykorzystuje smartfon w celach związanych z zakupami: poszukując inspiracji, ofert, dokonując zakupu. W grupie wiekowej 25-34 lata ten odsetek wynosi aż 67 %.

Wykorzystanie możliwości, jakie dają technologie mobilne, jest podstawą do rozwoju zupełnie nowych rodzajów usług oraz modeli biznesowych, a co za tym idzie - zmiany mechanizmu decyzji zakupowych w sektorze e-commerce.

Jaka aplikacja sprzedaje?

Wykorzystanie potencjału technologii mobilnych szczególnie istotne jest w branży e-commerce. Stworzenie nowoczesnej aplikacji, która zapewni sukces sprzedażowy, to nie lada wyzwanie, przed którym stanąć musi cały zespół programistów. Na jakie aspekty zwrócić uwagę, zaczynając pracę nad takim projektem?

Najistotniejszy w całym procesie jest pomysł, ale musi się on opierać na odpowiednim poznaniu grupy docelowej. Gruntowne sprawdzenie preferencji klientów, ich zainteresowań oraz oczekiwań wobec aplikacji sprawi, że projekt ma szanse na pozytywne przyjęcie. Inny aspekt to połączenie intuicyjności z prostotą. Projektując aplikację duży nacisk należy położyć też na przyzwyczajenia użytkowników i stworzenie zrozumiałego menu nawigacyjnego. Pamiętać należy również o dostosowaniu aplikacji do odpowiedniego oprogramowania, czyli Android lub iOS i urządzeń o różnych rozdzielczościach.

Komu powierzyć stworzenie aplikacji?

Chcąc stworzyć rozbudowaną aplikację, warto skorzystać z pomocy firmy, która zapewni odpowiedni przebieg całego procesu jej tworzenia. W momencie poszukiwań należy zwrócić uwagę na doświadczenie i współpracę z dużymi korporacjami.

Przy wyborze partnera do stworzenia aplikacji, warto zwrócić również uwagę na inne kryteria. Istotne jest posiadanie własnego zespołu projektowego, który zapewni odpowiednie tempo przygotowania projektu i jakość. Inny aspekt to doświadczenie w rozwoju mobilnym przy różnych projektach oraz zdefiniowany proces rozbudowy usług mobilnych.

Co przyniesie przyszłość?

Ostatnie konferencje gigantów technologicznych skupiły się na inteligentnych asystentach. To właśnie ten aspekt i ich rozwój, może definiować technologie mobilne w najbliższych miesiącach. Oprócz tego aplikacje będą coraz bardziej interaktywne oraz godne zaufania. Istotna będzie przewidywalność i pomoc oraz nauka i adaptacja do odpowiedniej branży. Liczyć będzie się również kontekstowa świadomość.

Źródło: intive