Technologie, które zmieniają relacje z fiskusem

Od kiedy Ministerstwo Finansów zaczęło umożliwiać składanie deklaracji online, popularność tej usługi nieprzerwanie rośnie. W ubiegłym roku ten sposób rozliczenia wybrało 11,3 mln podatników, co stanowiło 2/3 wszystkich zobowiązanych. W tym roku prawdopodobnie padnie kolejny rekord, dzięki usłudze „Twój e-PIT”, dzięki której za wypełnienie formularza odpowiada resort finansów, a my jedynie musimy potwierdzić prawidłowość danych. Także przedsiębiorcy większość ze swoich obowiązków mogą załatwić online, jak na przykład składanie deklaracje VAT w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Chmura upraszcza księgowość

Polskie firmy wystawiają rocznie blisko 1,5 mld faktur. Od kiedy przepisy zezwoliły na wystawianie i przekazywanie tych dokumentów drogą elektroniczną z tego sposobu chętnie zaczęli korzystać polscy przedsiębiorcy. Obecnie blisko 30% z nich funkcjonuje w formie elektronicznej. Kolejnym krokiem w cyfryzacji księgowości jest przetwarzanie faktur w chmurze. Jakie są zalety korzystania z tego rozwiązania? Po pierwsze, chmura pozwala nam na dostęp do wszystkich koniecznych dokumentów z dowolnego urządzenia, niezależnie gdzie jesteśmy. W czasach, kiedy ceni się mobilność stanowi to dużą zaletę. Po drugie programy księgowe oferowane w formule SaaS (Software as a Service) nie tylko przechowują dane, ale także przetwarzają je. Dzięki temu aplikacja jest w stanie powiedzieć nam jaki podatek musimy odprowadzić, przypomnieć o przeterminowanych fakturach, a także analizować trendy w przychodach i rozchodach. Po trzecie programy do faktoringu w chmurze pozwalają być na bieżąco z obowiązującymi przepisami. Aplikacja sama jest w stanie pobrać z odpowiednich rejestrów dane konieczne do wyliczenia np. akcyzy lub wygenerować jednolity plik kontrolny.

Sztuczna inteligencja pomaga księgowym

Sztuczna inteligencja staje się narzędziem stosowanym przez coraz więcej branż. Zgodnie z szacunkami firmy doradczej Accenture, 80% księgowych i finansowych zadań będzie zautomatyzowane do 2020 roku. Z kolei według badania EY 2/3 menedżerów jest przekonanych, że nowe technologie zmienią sposób, w jaki pracują biura rachunkowe. 73 proc. z nich twierdzi, że dzięki sztucznej inteligencji procesy księgowe będą przebiegały sprawniej. Dostępne już dziś technologie potrafią znacznie usprawnić pracę. Dla przykładu - człowiek sprawdza jeden numer NIP przez ok. 1 minutę, robotowi czynność ta zajmuje 20 sekund. System automatycznie księguje też transakcje i wyciągi bankowe, co sprawia, że na bieżąco firma kontroluje przepływ pieniędzy. Sztuczna inteligencja nie myli się także w rachunkach i daje gwarancję, że w gorącym okresie rozliczeniowym poradzi sobie z obowiązkami. Nie oznacza to, że zawód księgowego przestanie istnieć. Dzięki przejęciu wszystkich żmudnych zadań księgowi mają więcej czasu by zająć się bardziej ambitnymi wyzwaniami.

Autor: Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud