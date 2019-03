Technologia w rękach kobiet

Monika Kuczyńska, Dyrektor Personalna NSG Group w Polsce, zauważa, że kobiety wciąż zmuszone są do łamania stereotypu, że technologie przeznaczone są tylko dla mężczyzn. Ale obiektywnie należy przyznać, że z dostrzeżeniem potencjału kobiet w przemyśle, branży wysokich technologii czy IT jest coraz lepiej. Jej zdaniem na przestrzeni lat utwierdzamy się tylko w przekonaniu, że cechy, które posiadają zatrudnione panie, przynoszą firmie duże korzyści. Kobiety wnoszą w sposób naturalny do zespołu większy pakiet kompetencji miękkich, które są tak ważne dla rozwoju każdego biznesu i tworzenia przyjaznego, otwartego, ale i zaangażowanego środowiska pracy.

Rozbudowane umiejętności osobiste oraz interpersonalne idą w parze również z wykształceniem i kompetencjami twardymi. Z roku na rok rośnie procent studentek na uczelniach technicznych, w szczególności na kierunkach informatycznych. I jest to wzrost dwukrotnie szybszy, niż w przypadku mężczyzn rozpoczynających studia wyższe na kierunkach IT. Choć kobiety rozpoczynające pracę w branży nowych technologii wciąż napotykają na różne bariery związane mi.in. z wysokością zarobków czy dostępem do szkoleń, to podbój tej branży przez nie wydaje się być już przesądzony.

Śmiało możemy powiedzieć, że przyszłość technologii jest kobietą – zauważa Magda Worytko, Koordynator Zespołów międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich European Rover Challenge. Kobieta w uniwersyteckiej drużynie konstruktorów łazika marsjańskiego czy nawet w roli sędziego podczas zawodów, nikogo już nie dziwi. Podczas każdej edycji obserwuje się wzrost liczby kobiet, które nie tylko wspierają startujące na ERC zespoły lub należą do grona organizatorów wydarzenia, ale także czynnie zaangażowane są w procesy technologiczne, zajmują stanowisko team leadera lub prowadzą warsztaty i panele dyskusyjne podczas prestiżowych spotkań naukowych i biznesowych dotyczących rozwoju branży kosmiczno-robotycznej. Wystarczy tu wspomnieć Marię Antoniettę Perino, szefową zaawansowanych projektów eksploracyjnych w firmie Thales Alenia Space oraz Artemis Westenberg, Prezes organizacji Explore Mars Inc., a także Dorotę Budzyń, która po raz pierwszy pojawiła się na ERC w 2014 roku w składzie zwycięskiej drużyny Scorpio z Wrocławia, natomiast dziś pracuje w Centrum Szkolenia Astronautów ESA w Kolonii.

Kobiety coraz odważniej zaczęły manifestować swoją niezależność, a cechy, które do niedawna uważane były za mało istotne w pracy zawodowej, stały się obecnie wręcz pożądane przez pracodawców w niemalże wszystkich branżach. Badania potwierdzają, że to właśnie kobiety wykazują przewagę w obszarze kompetencji wyróżniających najwybitniejszych liderów: częściej stawiają sobie cele do osiągnięcia oraz podejmują inicjatywę, dążą do samorozwoju, lepiej wychwytują subtelne różnice i szybciej reagują, łatwiej łączą ze sobą informacje i dostrzegają relacje między nimi, a także lepiej zapamiętują większą ilość informacji. Rozwój przemysłu, nowych technologii czy IT wymaga szerokiego spojrzenia na obecne problemy, umiejętnej implementacji ich osiągnięć w życie codzienne oraz dostrzeżenie wpływu proponowanych przez nie rozwiązań na cywilizację postrzeganą nie tylko globalnie, ale też w skali mikro. Kobiety właśnie posiadają tę wrodzoną umiejętność skupiania się na szczegółach, które potem okazują się być kluczowe w dalszym rozwoju danego przedsięwzięcia oraz odpowiedzialnego myślenia o całym środowisku, również tym najbliższym, wpływającym bezpośrednio na nasze życie.

Źródło: Planet Partners