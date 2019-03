Technologia rozpoznawania twarzy wzmocni bezpieczeństwo Igrzysk Olimpijskich w Tokio

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie Igrzysk wykorzystane zostaną układy scalone w systemach dostępu ponad 350 punktów wejścia w 43 wyznaczonych lokalizacjach w tym Międzynarodowym Centrum Nadawczym (IBC), Głównym Centrum Prasowym (MPC) oraz Wiosce Olimpijskiej. Układy scalone zostaną zintegrowane z kartami dostępu wszystkich sportowców, osób należących do związku i całej rodziny olimpijskiej.

Obraz twarzy każdego uczestnika będzie poddawany fotograficznej walidacji w celu wyodrębnienia cech twarzy, które zostaną potwierdzone przez oryginalne uwierzytelnienie biometryczne. Oficjalna przepustka nie tylko zapewni dostęp do obiektów olimpijskich, lecz zastąpi także wizę do kraju.

Patrick Adiba, Executive Vice President and CEO of Olympic Games and Major Events w firmie Atos, odpowiedzialnej za to rozwiązanie, informuje, że przygotowywany we współpracujący z partnerami technologicznymi system wpłynie znacząco na zmniejszenie liczby oszustw, błędów oraz skróci czas oczekiwania w punktach wejścia.

W ubiegłym roku Atos jako pierwszy na świecie dostarczył wszystkie najważniejsze systemy IT Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2018 w PyeongChang za pomocą chmury.

Źródło: Atos