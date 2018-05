Technologia blockchain zyskuje na popularności

Bardzo często nazwa blockchain jest używana jako synonim bitcoina i kryptowalut. Mimo, że technologia jest silnie związana z branżą fin-tech i z niej wyrasta, to może być również wykorzystywana do innych celów oraz w innych dziedzinach. Czym zatem jest blockchain? Jego nazwa odpowiada temu, w jaki sposób technologia strukturyzuje dane. Dosłownie oznacza „łańcuch bloków”, w którym zapisane są dane o transakcjach zawieranych w Internecie. Podstawowym zadaniem blockchain jest budowanie zdecentralizowanego rejestru transakcji, pozbawionych możliwości cofania. Uniemożliwia to usuwanie informacji i danych, które już zostały wprowadzone.

Blockchain a reklama

Ze względu na szybki rozwój, blockchain zyskuje coraz więcej zastosowań również poza branżą fin-tech. Duży potencjał w nowej technologii widzą chociażby reklamodawcy. Blockchain jest cyfrową księgą transakcji, nie tylko finansowych, dokonywanych w sieci. Brak możliwości ich usunięcia lub zmiany powoduje, że technologia zmniejsza, bądź całkowicie uniemożliwia dokonywanie oszustw reklamowych. Dzięki temu zwiększa się przejrzystość wydatków przeznaczanych na reklamę.

Technologia ta pozwala reklamodawcom weryfikować kto, jak i gdzie wyświetla reklamy. Zaletą blockchain wykorzystywanego w branży reklamowej jest więc zwiększenie szans na dotarcie z przekazem do docelowego użytkownika, w jeszcze bardziej efektywny sposób. Dzięki niemu, marketerzy będą mogli kontrolować sposób dostarczania reklam oraz dokładnie monitorować miejsce, w którym jest umieszczony ich przekaz.

Korzyści dla konsumentów

Jedną z korzyści płynących z użycia technologii blockchain jest wzrost zaufania konsumentów do reklamodawców i marek. Podstawowym celem technologii jest zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa, tak by każde działanie było weryfikowane i zabezpieczone. Oferuje usługę, która pozwala na zdecentralizowane wyszukiwanie. Jest ono możliwe dzięki obsłudze rozproszonych, ukierunkowanych na klienta danych, takich jak profile klientów, preferencje wyszukiwania i zainteresowania, które zostają zebrane w anonimowej księdze działań. To pozwala konsumentom na kontrolę nad tym, jakie dane i komu udostępniają. Pojawienie się technologii blockchain zapewniło im przejrzysty obraz tego, w jaki sposób informacje o nich są wykorzystywane przez marketingowców i reklamodawców.

Autor: Mariusz Maksymiuk, CEO Adexon