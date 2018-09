Technologia blockchain udomowiona

W ciągu kilku najbliższych dni, ponad 5 mln klientów instytucji PKO Bank Polski otrzyma nowe regulaminy produktowe w formie cyfrowej. Rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową, przy współpracy z dostawcami technologicznymi.



Zmiany w regulaminach produktowych, których dotyczy komunikacja, wynikają z europejskich i krajowych regulacji PSD2 określających zasady dostępu do funkcji i danych bankowych przez zewnętrzne podmioty. Komunikację elektroniczną otrzymają ci klienci banku, którzy wyrazili zgodę na taką formę przekazywania informacji. Aktualnie to ponad 5 mln osób, co stanowi ponad połowę klientów korzystających z produktów banku.

Na komunikację drogą elektroniczną decyduje się coraz więcej osób, ponieważ w dobie cyfryzacji łatwiej jest obsługiwać, przechowywać i archiwizować korespondencję elektroniczną, niż analogową. Do pozostałych klientów zostanie skierowana tradycyjna korespondencja.

W korespondencji elektronicznej z banku klienci znajdą m.in. 64-znakowy unikalny identyfikator hash dokumentu oraz odnośnik do strony banku, gdzie bez logowania, po wklejeniu identyfikatora hash lub po wgraniu wcześniej pobranego dokumentu otrzymają informację czy dokument jest autentyczny oraz kiedy po raz ostatni był modyfikowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu, klienci zachowają dostęp do dokumentów nawet po zakończeniu współpracy z bankiem oraz będą mieli pewność, że nie zostały one zmodyfikowane. Dokumenty zapisane są jednocześnie na serwerach banku i KIR, a dostęp do nich możliwy jest przez strony internetowe obu instytucji.



Prace nad wdrożeniem rozwiązania prowadzone były w banku od wielu miesięcy. Bank pracował wspólnie z fintechem Coinfirm nad stworzeniem bezpiecznej platformy blockchainowej i wyskalowaniu jej, tak aby mogła znaleźć zastosowanie w korporacjach. Owoc działań - platforma Trudatum - jest obecnie wykorzystywany do potwierdzania autentyczności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną.



Ze względu na olbrzymi potencjał zastosowania technologii blockchain, w PKO Banku Polskim na początku 2018 roku powołano Centrum Kompetencyjne Blockchain. Zespół ekspertów koncentruje się na pracach badawczych dotyczących tej technologii w zakresie technologicznym, biznesowym i regulacyjnym, koordynowaniu prac wdrożeniowych oraz poszukiwaniu nowych obszarów jej praktycznego zastosowania w bankowości.



Źródło: PKO Bank Polski