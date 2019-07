Szybki rozwój technologii związanych z przesyłem danych przyczynił się do powstania całkiem nowych gałęzi gospodarki opartych na wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, obliczeń w chmurze czy bezpośredniej komunikacji między inteligentnymi przedmiotami codziennego użytku. Jesteśmy więc świadkami tworzenia gospodarki 4.0.

O tym co jest potrzebne, by Polska i jej obywatele byli w stanie funkcjonować w jej realiach, traktuje nowy raport Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G. Dokument został przygotowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Fundację Digital Poland. Twórcy raportu chcieli w nim zawrzeć trzy główne komunikaty:

Po pierwsze należy kontynuować szybki rozwój gospodarczy. Podstawą tego procesu są sieci przesyłu danych piątej generacji.

Po drugie , sieci te mogą powstać tylko wtedy, kiedy będą potrzebne ludziom. Ludzie będą ich używać, kiedy będą umieli to robić. Należy więc uruchomić system powszechnego kształcenia ustawicznego.

, sieci te mogą powstać tylko wtedy, kiedy będą potrzebne ludziom. Ludzie będą ich używać, kiedy będą umieli to robić. Należy więc uruchomić system powszechnego kształcenia ustawicznego. Po trzecie, należy przestać się bać, że na skutek rozwoju nowoczesnych technologii oraz sztucznej inteligencj, zawody, które dziś wykonujemy znikną. Na ich miejsce powstaną nowe, których jeszcze dziś nie ma.

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska, twierdzi, że sieć piątej generacji doprowadzi do przyspieszenia przesyłanie danych i jeszcze intensywniejszego korzystania z internetu oraz wszystkich jego dobrodziejstw. Ponadto ma ona zerowe opóźnienie, co sprawi, że można będzie sterować samochodami autonomicznymi. Wyobraźmy sobie autobusy komunikacji miejskiej bez kierowców czy pociągi bez maszynistów. To spowoduje, że będą powstawały nowe inicjatywy biznesowe.

Zmiany technologiczne są coraz szybsze, nie da się tego przeoczyć. Horodyński dodaje, że każda zmiana - co jest zapisane w psychologii człowieka - budzi pewne obawy. Ale tak, jak kiedyś nie mieliśmy samochodów, nie mieliśmy pociągów dużych prędkości, czy samolotów – teraz to wszystko jest. I tak samo będzie z 5G, teraz go nie ma, przyjdzie, nawet tego nie zauważymy i wprowadzi w naszym życiu ogromną rewolucję.

