Techland tworzy nowe centrum badań i rozwoju za 40 mln złotych

Nowe centrum badań i rozwoju powstanie do końca listopada 2020 roku obok aktualnej siedziby firmy we Wrocławiu. Koszt inwestycji to około 40 mln złotych, w tym 11 mln pozyskane jest z jednego z programów wsparcia funduszy Unii Europejskiej. Nowe przedsięwzięcie Techlandu to szansa na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów w zakresie produkcji gier, w dużo krótszym czasie.

- Specyfika branży gier na ogół bazuje na wynikach własnych poszukiwań, gdyż nie ma rozwiązań, które są gotowe. Trzeba je wykreować. Badania trwają cały czas - koniec jednych jest początkiem następnych - komentuje Michał Ostojski Dyrektor Operacyjny firmy Techland. - Centrum badań, które chcemy rozwijać, da nam pełne spektrum możliwości w tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Cały czas też prowadzimy aktywne działania w zakresie rekrutacji, które wiążą się z naszymi projektami. Poszukujemy utalentowanych specjalistów z wielu dziedzin do naszych zespołów we Wrocławiu i Warszawie. To z kolei zwiększa zapotrzebowanie na przestrzeń, dlatego stawiamy kolejny budynek firmy we Wrocławiu, natomiast w Warszawie przenieśliśmy cały nasz zespół do nowoczesnego, większego biura – dodaje Ostojski.

Największe studia deweloperskie świata w swoich produkcjach wykorzystują własne rozwiązania - stworzone od podstaw silniki graficzne, własne modele sztucznej inteligencji, nowatorskie rozwiązania w kwestii mechaniki rozgrywki czy metod nagrywania ruchu aktorów i przenoszenia ich do gier (tzw. motion capture). – To wszystko stanowi o konkurencyjności studia tworzącego gry. Takie podejście jest konsekwentnie realizowane w Techlandzie od lat – podsumowuje Ostojski.

Funkcjonujący obecnie w Techlandzie dział badań i rozwoju codziennie mierzy się ze światowymi wyzwaniami technologicznymi. Dzięki własnym osiągnięciom firma jako pierwsza na świecie wprowadziła do swojej flagowej produkcji – Dying Light – Natural Movement, czyli swobodny sposób poruszania się po świecie gry, dający niemalże nieograniczone możliwości w tym zakresie. Równie rewolucyjną technologią jest Wirtualne Miasto, czyli budowanie w grach realistycznych środowisk urbanistycznych.

Projekt nowego centrum badawczego umożliwi realizację ambitnych planów, dotyczących zarówno innowacji w samych produktach jak i w procesie ich tworzenia. Efekty badań zostaną wykorzystane w nowo powstających grach studia. Będą one zawierać nowatorskie rozwiązania, zarówno w kwestii zastosowanej technologii jak i na płaszczyznach fabularnej narracji czy samej rozgrywki.