Tech3camp #63 odbędzie się online. Temat spotkania: JAVA

Agenda najbliższego spotkania:



17:00

START TRANSMISJI / OTWARCIE POKOJU



17:10 - 17:50

JAVA, KAFKA, KUBERNETES. NAPISAŁEŚ KOD I CO DALEJ?

Adrian Nicoś (DAC SA)



17:50 - 18:30

CANNOT HANDLE THE LOAD? DROP IT!

Alek Mierzwicki (Spartez)



18:30 - 19:10

WYCIECZKA PO WSPÓŁBIEŻNOŚCI W JAVIE

Tomasz Nurkiewicz

Rejestracja jest darmowa, a liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły na stronie wydarzenia.