Tech Awards 2020 - redakcje i czytelnicy wybrali najlepsze technologiczne produkty roku

W ramach Tech Awards 2020 redakcje Komputerswiat.pl i Verdykt.pl stworzyły listę 111 produktów, które zdaniem redakcyjnych ekspertów, cechują wyjątkowe funkcjonalności. Oceniane były urządzenia, gry i rozwiązania technologiczne, które są najlepsze w swoich kategoriach.

- W tym trudnym, pandemicznym okresie to właśnie nowe technologie pomagały nam każdego dnia, ułatwiały życie, pracę, kontakty z bliskimi. Nic dziwnego, że Czytelnicy drukowanego wydania Komputer Świat oraz serwisów Komputerswiat.pl i Verdykt.pl nie zawiedli. W tym roku oddali 430 tysięcy głosów na najlepsze ich zdaniem produkty. Te wyniki to powód do dumy: zarówno dla nominowanych, jak i laureatów! – mówi Rafał Kamiński, redaktor naczelny Komputer Świata.

Główną częścią plebiscytu było głosowanie, w którym entuzjaści nowych technologii wskazywali najlepsze produkty w każdej z 9 kategorii głównych. Każda z nich miała po trzy precyzyjne podkategorie. W głosowaniu w 27 kategoriach oddano w sumie 430 tysięcy głosów, a strona plebiscytu odnotowała 900 tys. wizyt. Internauci wybierali najlepsze produkty i rozwiązania w kategoriach: Smartfony, Laptopy, Podzespoły PC, Audio, Gry i konsole, TV i monitory, Gadżety i Smart Home, Elektromobilność oraz Wsparcie biznesu i konsumentów w pandemii. Dodatkowo, redakcja przyznała trzy nagrody specjalne: Marka Roku, Produkt Roku i Debiut Roku.

Smartfony

Klasa premium: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Klasa średnia: Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Klasa ekonomiczna: Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Podzespoły PC

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3090

Procesor: Intel Core i9-10900K

Nośnik: Samsung 980 Pro

Laptopy

Ultrabook: Asus ZenBook 14 UX425EA

Laptop gamingowy: Acer Nitro 5

Laptop multimedialny: Asus ROG Zephyrus Duo 15

Audio

Soundbar: Samsung HW-Q950T

Słuchawki nauszne: Sony WH-1000XM4

Słuchawki doknanałowe: Samsung Galaxy Buds+

TV i monitory

Monitor: Samsung Odyssey G9

Telewizor do salonu: Samsung QLED Q95T

Telewizor 8K: Samsung QLED Q950T

Gadżety i Smart Home

Smart AGD: iRobot Roomba i3+

Wearable: Samsung Galaxy Watch 3

Akcesorium dla graczy: Corsair K100 RGB

Gry i konsole

Konsola: PlayStation 5

Gra PC/konsola: The Last of Us: Part II

Gra mobilna: Genshin Impact

Elektromobilność

Usługa transportu osobistego: Bolt

Urządzenie transportu osobistego: Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Samochód elektryczny: Mazda MX-30

Wsparcie biznesu i konsumentow w pandemii

Rozwiązanie do pracy i nauki zdalnej: Microsoft Teams

Rozwiązanie logistyczne: InPost

Rozwiązanie finansowe: Blik

Nagrody specjalne

Debiut roku: realme

Marka roku: Oppo

Produkt roku: PlayStation 5

Podczas plebiscytu użytkownicy mogli również wziąć udział w konkursie z cennymi nagrodami takimi, jak roboty odkurzające, smartfony czy elektryczna hulajnoga. W tej dodatkowej rywalizacji o nagrody wzięło udział ponad 14 tysięcy osób.

Patronat medialny nad kategorią „Wsparcie biznesu i konsumentów w czasie pandemii” objął magazyn Forbes, a redakcja serwisu Auto-Świat.pl nad kategorią „Elektromobilność”.

Partnerem transmisji Gali Tech Awards 2020 był operator Plus, lider technologii 5G w Polsce. Nagrody dla głosujących ufundowały firmy iRobot, Xiaomi oraz 4CV.