Te technologie zmieniają branżę nieruchomości

Portal technologiczny chipin.com wylicza 5 obszarów, które w 2018 roku znajdowały się w centrum zainteresowania firm z branży Real Estate na świecie. Są to: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, blockchain, zielona energia i rozszerzona rzeczywistość. W Polsce, która pod względem innowacyjności w branży nieruchomościowej niestety nie wyznacza światowych trendów, na tej liście należałoby umieścić dodatkowo takie elementy jak: big data, geolokalizację czy inteligentne algorytmy.

Z raportu „PropTech 2018. Technologie w branży nieruchomości”, przygotowanego przez Eurobid i Skyconcept, wynika, że najpopularniejszym rozwiązaniem hi-tech, którego posiadanie deklaruje 61% polskich firm z branży nieruchomości, są systemy IT takie, jak ... CRM. Na drugim miejscu, z udziałem 55%, znalazły się aplikacje mobilne, a na trzecim, co wydaje się dość zaskakujące – wirtualna rzeczywistość. Wykorzystanie narzędzi Augmented Reality oraz Virtual Reality (czym różnią się od siebie w dalej części materiału), deklaruje aż 52% badanych firm. Z rozwiązań opartych na Big data korzysta z kolei co trzecia polska firma z sektora Real Estate. Pamiętajmy jednak, że jest to bardzo pojemny sektor, w skład którego wchodzą: firmy budowlane, nieruchomości komercyjne, nieruchomości przemysłowe, nieruchomości mieszkaniowe wraz z rynkiem pośrednictwa.

Cicha rewolucja

Przemiana technologiczna oparta na algorytmach i sztucznej inteligencji (SI) jest nazywana „cichą rewolucją” – narzędzia te z reguły działają w tle i możemy nie mieć świadomości, że to algorytm wykonuje za nas pracę, analizuje dane i podpowiada optymalne rozwiązanie.

Osoby zajmujące się sprzedażą nieruchomości mogą korzystać np. ze specjalnego oprogramowania, które analizuje dodaną ofertę, a następnie ją uatrakcyjnia poprzez automatyczne dodanie informacji dotyczących infrastruktury, sąsiadujących punktów użyteczności publicznej oraz określenie odległości dzielącej nieruchomość od najbliższego przystanku, sklepu, żłobka czy kościoła.

Algorytmy potrafią również podaną nieruchomość wycenić (analizując oferty o podobnych parametrach oraz biorąc dodatkowo pod uwagę np. dane z Planu Zagospodarowania Przestrzennego). Oferta może też zostać automatycznie opublikowana w serwisie, który według algorytmów charakteryzuje się najwyższą skuteczności w danej grupie docelowej. Technologia pomaga dwóm stronom rynku – pośrednik może szybciej przygotować bogatą i precyzyjną ofertę, a użytkownik poszukujący nieruchomości, nie musi samodzielnie zlokalizować jej na mapie czy ustalać odległości do ważnych dla niego punktów.

Komunikacja 2.0

Sprzedaż i kupno nieruchomości wiążą się z koniecznością odbywania wielu spotkań i rozmów telefonicznych. Kto choć raz wystawiał ogłoszenie o sprzedaży mieszkania, wie ile telefonów musiał odebrać po jego publikacji. Niestety większość z nich to zwykły „pożeracz czasu”, który nie przybliża nas do zawarcia transakcji. W takiej sytuacji z pomocą mogą przyjść komunikatory oraz narzędzia umożliwiające automatyczne umawianie spotkań sprzedającego z kupującym. Nowym rozwiązaniem są też chatboty, czyli inteligentne algorytmy, które mogą porozmawiać z nami, ustalić nasze preferencje odnośnie nieruchomości, a następnie wyselekcjonować z setek ofert dostępnych na rynku tylko takie, które spełniają wskazane przez nas kryteria.

Chatbot może również umówić osobę poszukująca nieruchomości na spotkanie z pośrednikiem, korzystając z udostępnionego przez niego kalendarza. Cała rozmowa może odbyć się nawet o 3 nad ranem, bo chatboty działają 24h.

Dzisiejsze narzędzia do komunikacji są na tyle zaawansowane, że nią ma różnicy czy użytkownik wprowadza zapytanie poprzez formularz na stronie czy korzysta z messengera. Założone konto paruje wiadomości z obu źródeł, dzięki czemu rozmowę z chatbotem rozpoczętą przez formularz na stronie można dokończyć np. przez aplikację zainstalowaną telefonie.

Jednym z rozwiązań komunikacyjnych, które już działa jest Anna, czyli specjalne oprogramowanie dla pośredników. Korzystają z niego największe agencję i deweloperzy w Polsce.

Era VR i AR

Oglądanie mieszkań to jedna z czynności, na którą zainteresowany musi poświęcić najwięcej czasu w całym procesie kupna bądź najmu nieruchomości. Wraz z dojazdem do danej lokalizacji, może to zająć nawet kilka godzin. Sprawa dodatkowo się komplikuje, jeżeli poszukujemy nieruchomości poza swoim miejscem zamieszkania. Na szczęście pojawiają się rozwiązania, które umożliwiają wstępne obejrzenie wnętrza i okolicy bez konieczności czasochłonnych podróży.

Wszystko dzięki Virtual Reality, czyli rzeczywistości wirtualnej ukazanej za pomocą cyfrowych okularów. Po założeniu na głowę specjalnego wyświetlacza użytkownik ma możliwość obejrzenia modelu 3D wnętrza bez ruszania się z domu. Okulary VR reagują na poruszanie głową odtwarzając w wirtualnym świecie rzeczywiste ruchy użytkownika. Osoba korzystająca z VR czuje się, jakby znajdowała się w środku oglądanego budynku.

Źródło: domiporta.pl