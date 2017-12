Tchibo – coś więcej niż kawa

W naszym kraju, marka obecna jest od 1992 roku. We wrześniu 2005 roku otworzyła pierwszy w Polsce stacjonarny sklep Tchibo. Na chwilę obecną jest ich ponad 50, w tym 3 typu outlet. Jeden ze sklepów Tchibo można znaleźć w znanym warszawskim CH Klif. Więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj: http://klif.pl/shop/tchibo/. Kolekcje produktów zmieniają się co tydzień, a każda z nich posiada swój indywidualny motyw przewodni. Oprócz tego, w asortymencie Tchibo dostępne są także kategorie stałe, sezonowe. Tym, co wyróżnia sklepy marki spośród innych tego typu obiektu działających na rynku, jest oryginalne połączenie stoiska z kawą, kawiarni oraz sklepu z bogatym asortymentem produktów dla ciała, ducha i domu.

Kawa przede wszystkim

Flagowym produktem dostępnym w sklepach Tchibo są wszelkiego rodzaju kawy oraz akcesoria związane z ich przyrządzaniem.

Na uwagę zasługuje tu na przykład ekspres kapsułkowy Cafissimo CLASSIC Hot Red, z którego pomocą możemy przyrządzić zarówno klasyczną małą czarną, jak i cappuccino czy latte. Jego główną zaleta jest szybka, prosta i bardzo wygodna obsługa. Kofeinowy napój przygotujemy tutaj zaledwie jednym kliknięciem. Urządzenie jest wyposażone w spieniacz do mleka, który umożliwia przyrządzenie gorącej, mlecznej pianki. Posiada system 3 stopni parzenia do maksymalnie 15 barów. Obsługę ekspresu ułatwiają dodatkowo sygnały akustyczne i świetle. Warto tu również wspomnieć o funkcji oszczędnego zużywania energii (urządzenie automatycznie wyłącza się po 7 minutach), wskaźników zakamienienia oraz wyjmowanej miseczce odciekowej ze wskaźnikiem poziomu płynu. Na ekspres udzielana jest 40 miesięczna gwarancja.

W sklepach Tchibo dostępny jest również szereg akcesoriów kawowych. Jednym z nich jest French Press umożliwiający ręczne zaparzanie kawy. Sitko oraz szczelny, silikonowy brzeg skutecznie zatrzymują grubo zmielone ziarna. Zapobiega to doparzaniu się kawy i pozwala na zachowanie jej idealnego aromatu. Znajdujące się tu sitko zostało wykonane ze stali nierdzewnej nie zmieniającej smaku napoju. Warto tu także wspomnieć o wyjmowanym, szklanym cylindrze z odpornego na działanie wysokich temperatur, bardzo wytrzymałego szkła borosilikatowego. pojemność produktu to 200 mililitrów, co umożliwia przygotowanie dwóch filiżanek kawy (z jego pomocą możemy także zaparzyć herbatę).

Kolejne warte uwagi akcesorium to dzbanuszek do spieniania mleka wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, polerowanej na wysoki połysk. Zwężający się w szpic dzióbek umożliwia precyzyjne nalewanie i sprawdzi się idealnie do tworzenia dekoracyjnych kreacji z mlecznej pianki. Wewnątrz znajduje się przedziałka od 100 do 250 mililitrów.

Jeżeli chcemy zaskoczyć gości oryginalnym wyglądem serwowanej przez nas kawy, w sklepie Tchibo możemy zaopatrzyć się w zestaw szablonów do cappuccino wyprodukowanych ze specjalnie uszlachetnionej stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości. Gadżet ten świetnie sprawdzi się także do dekorowania deserów.

Co poza kawą?

Jedną z grup produktów dostępnych w sklepach Tchibo są produkty do domu i ogrodu. Znajdziemy tu między innymi wszelkiego rodzaju artykuły do aranżacji wnętrz – od mebli po domowe tekstylia. Wielbiciele pracy w ogródku zaopatrzyć mogą się natomiast w artykuły chroniące przed słońcem, przeznaczone do grillowania czy dekoracyjne. W dziale tym dostępne są również produkty ułatwiające sprzątanie i utrzymanie porządku w gospodarstwie domowym.

Kolejna z kategorii produktów, którą znajdziemy w sklepach Tchibo to czas wolny. Coś dla siebie znajdą tu zarówno majsterkowicze, jak i miłośnicy zwierząt, rowerowych przejażdżek czy pikników.

Następna kategoria – sport, zawiera damską i męską odzież sportową (od kurtek, przez spodnie, po bieliznę funkcyjną) i sprzęt sportowy. Możemy się tu nawet zaopatrzyć w rower.

Kategoria dzieci i niemowlęta skrywa w sobie natomiast wszelkiego rodzaju odzież, elementy dekoracyjne do pokoju malucha oraz zabawki.

W sklepach Tchibo, panie zaopatrzyć mogą się w bieliznę, odzież (w tym ciążową) oraz dodatki – obuwie, zegarki oraz biżuterię.

Podobny asortyment czeka na panów. Na uwagę zasługuje tu sekcja dodatków, w której znajdziemy między innymi torby, portfele, paski, chusty oraz szale.