Tanie ogrzewanie domu - sposoby na ograniczenie kosztów ogrzewania

Tanie ogrzewanie domu – jak uciąć koszty?

Niezależnie od sposobu ogrzewania, który funkcjonuje w Twoim gospodarstwie domowym, warto kierować się uniwersalnymi wskazówkami, które pozwolą na zmniejszenie miesięcznych kosztów związanych z ogrzewaniem. Mimo stosunkowo łagodnych zim, sezon grzewczy w Polsce trwa niekiedy pół roku, zwłaszcza, jeśli już w październiku przychodzą deszczowe i chłodne dni, a wczesna wiosna nie obfituje w wysokie temperatury. Biorąc pod uwagę tak długi okres, w którym należy ogrzewać dom, warto pomyśleć o krokach, które pozwolą nieco obniżyć koszty ogrzewania.

1. Regulowanie temperatury

Chłodne dni nie muszą wiązać się ze zwiększeniem temperatury do maksimum w każdym pomieszczeniu. Sypialnia czy kuchnia to miejsca w domu, które zdecydowanie nie wymagają bardzo dużego ciepła. W łazience możesz natomiast nieco zwiększyć temperaturę. Nie zapominaj o regulacji termostatu i zmniejszeniu ogrzewania podczas wietrzenia pomieszczeń – wówczas stracisz mniej ciepła. Zimą w pokojach powinna panować temperatura 19ºC – 24ºC. W przypadku, jeśli wyjeżdżasz, zmniejsz wartość termostatu - pamiętaj jednak, żeby nie ustawiać temperatury poniżej 17ºC, ponieważ po Twoim powrocie kaloryfery będą musiały wykonać zwiększoną pracę, wracając do poprzednich ustawień, tracąc dużo energii cieplnej.

2. Grzejniki bez zabudowy

Jeśli zależy Ci na tanim ogrzewaniu domu, nie powinieneś obudowywać grzejników lub stosować innych elementów dekoracyjnych. To dodatkowa powierzchnia, którą musi pokonać ciepło wydzielane z kaloryferów, aby skutecznie ogrzać pomieszczenie. Takie rozwiązania powodują duże straty ciepła. Staraj się także nie zasłaniać grzejników meblami.

3. Ekrany izolujące ciepło

Inna metoda to zamontowanie specjalnych ekranów z foliami za grzejnikami, które minimalizują utratę ciepła na zewnątrz budynku.

4. Ocieplenie domu

Każdy właściciel gospodarstwa domowego z pewnością wie, że odpowiednio wykonane ocieplenie znacznie ogranicza koszty ogrzewania, zapewniając dobrą termoizolację. Należy wybrać optymalną grubość styropianu, który cechuje się dobrymi specyfikacjami.

5. Zmodernizowana instalacja grzewcza i piec

Nie bez znaczenia pozostają również sprzęty, które ogrzewają dom. Jeśli instalacja od wielu lat nie była modernizowana, posiada stalowe rury o dużej średnicy i żeliwne grzejniki, naraża dom na duże koszty ogrzewania i straty ciepła. Nowoczesne instalacje cechują się dość cienkimi rurami, które są dobrze izolowane, a grzejniki posiadają zawory termostatyczne, które umożliwiają regulację temperatury. Idealne rozwiązanie to bezobsługowe i jak najbardziej ekonomiczne ogrzewanie. Zapewniają je np. kotły retortowe z automatycznym podajnikiem, przeznaczone do spalania ekogroszku. W tym przypadku wystarczy raz na kilka dni dołożyć paliwa, co znacznie zmniejsza koszty ogrzewania z racji niewielkiej ilości ekogroszku, zużywanej do zapewnienia ciepła. To także duża wygoda i komfort użytkowania.

Sposoby na najtańsze ogrzewanie domu jednorodzinnego

Jaki sposób ogrzewania wypada najtaniej? W wielu rankingach ekogroszek wyprzedza inne rodzaje paliwa i jest uznawany jako tani oraz wygodny sposób na ogrzewanie domu. Wszystko za sprawą swojej wydajności – ekogroszek wysokiej kaloryczności wystarczy na długi czas, a niewielkie ilości paliwa będą skutecznie ogrzewać gospodarstwo. Mimo że tona węgla jest tańsza niż tona ekogroszku, to w rezultacie należy zakupić więcej węgla, by równomiernie ogrzewać dom przez cały sezon, co sprawia, że koszty użytkowania węgla kamiennego rosną. Kaloryczność ekogroszku mówi o ilości wydzielanego ciepła z każdego kilograma surowca. Jeśli jest wysoka, oznacza to, że można zakupić mniejszą ilość ekogroszku, który skutecznie ogrzeje dom. Dobrej jakości ekogroszek to także niska wilgotność, brak spieków, niska zawartość siarki i popiołu. Jeśli chcesz zaoszczędzić i zmniejszyć koszty ogrzewania, możesz wybrać ekogroszek o mniejszej kaloryczność (21-24 MJ/kg) na cieplejsze miesiące – jego cena jest atrakcyjna. Natomiast podczas dużych mrozów lepiej sprawdzi się wyższa kaloryczność (26-29 MJ/kg), która zapewni lepszy potencjał grzewczy. Ekonomiczny charakter tego sposobu ogrzewania zawiera się także w nowoczesnych kotłach samoobsługowych, które dozują ilość ekogroszku, a ustawione na stałą temperaturę 70ºC zapewniają ekonomiczne spalanie.

Tanie i wygodne ogrzewanie domu ekogroszkiem

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem ekogroszku, rozważ ofertę hurtowni Najlepszyekogroszek.pl, która stawia na świetne parametry, czyli wysoką kaloryczność, niską wilgotność, brak spieków i niską zawartość siarki oraz popiołu, zachowując przy tym okazyjne ceny. Tonę wydajnego ekogroszku kupisz za około 900 zł, a cały sezon grzewczy wyniesie Cię około 3000-4500 zł. Sprawdź wskazówki na obniżanie kosztów ogrzewania domu na https://najlepszyekogroszek.pl/poradnik/koszty-ogrzewania-domu-jak-je-obnizyc-spalajac-ekogroszek.