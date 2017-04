Tania paczka, czyli jak oszczędzają mali przedsiębiorcy

Jak to działa?

Z miesiąca na miesiąc przybywa użytkowników platform obsługujących przesyłki kurierskie. Zadowolenie, niska cena, szybkość i wygoda sprawiają, że tradycyjne sposoby wysyłania paczek odchodzą w zapomnienie. Jedną z godnych zaufania platform jest kuriernetplus.pl. Warto wiedzieć, że jest to brat jednego z popularniejszych serwisów tego rodzaju w Polsce – kuriernet.pl. Działa od 2016 roku, a z usług firmy skorzystało już ponad 50 tys. osób.

Zasady nadania paczki są bardzo proste. Jedną z głównych zalet korzystania z platform obsługujących przesyłki kurierskie jest minimum formalności. Nie podpisujemy żadnej umowy i nie musimy wychodzić z domu. Nie stoimy w kolejce i nie wypełniamy kolejnych druczków. Wystarczy szybka rejestracja i wypełnienie formularza dotyczącego nadania paczki. Płatności dokonujemy online. Z platformy można korzystać przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Cena usług jest zaskakująca

Można liczyć na bardzo dobrą ofertę. Tani kurier oferuje oszczędność nawet do 85% ceny, którą musielibyśmy zapłacić korzystając bezpośrednio z usług kurierskich. Mali przedsiębiorcy wysyłają miesięcznie jedną, a maksymalnie kilka paczek. I gdyby decydowali się na firmę kurierską, to słono by ich to kosztowało.

Klient nie podpisuje umowy z serwisem, dzięki czemu nie ma konieczności deklarowania liczby przesyłek, co jest konieczne by wynegocjować dobrą cenę przy bezpośrednim korzystaniu z usług kuriera. Inną opcją jest poczta, jednak przesyłki pocztowe, wymagają wypełniania druczków, stania w kolejkach i również nie należą do tanich, a poza tym długi czas dostarczenia przesyłki.

Paczka zagranicę też tania

Platformy obsługujące przesyłki kurierskie oferują dostarczanie paczek nie tylko w różne miejsca w Polsce, ale również zagranicę. Wspomniany wcześniej serwis oferuje dostarczanie paczek do 80 krajów. Przesyłki międzynarodowe dostarczane są szybko i tanio, nadamy je tak samo łatwo. Ponadto usługi kurierskie realizowane są przez znanych i godnych zaufania przewoźników.

Wysyłanie paczek online, to obecnie najtańsze rozwiązanie. Do tego wygodne i bezpieczne, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób prywatnych.