Tani kurier - jak szybko nadać paczkę?

Przesyłki kurierskie – zalety takiego rozwiązania

Tani kurier to alternatywne rozwiązanie dla usług pocztowych. Przesyłki kurierskie w takiej formie usługi dostarczane są prosto do rąk klientów indywidualnych. Usługom takim podlegają m.in. paczki zawierające dokumenty, kosmetyki, ubrania czy różnego rodzaju prezenty. Tani kurier dostarczy przesyłki zagraniczne i polskie, jeśli tylko są łatwe i bezpieczne w transporcie i mają odpowiednią wagę przesyłki. Kurierzy działają całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, jedna trzeba pamiętać, iż dostarczenie paczki na terenie całej Polski jest możliwe tylko w dni robocze, lub dzięki specjalnym usługom firmy kurierskiej – także w sobotę. Bez problemu można nadać paczkę bez wychodzenia z domu, przekazując ja kurierowi lub wykorzystać w tym celu Paczkomat. Odbiorca zostaje powiadomiony o tym, iż paczka będzie wkrótce dostarczona pod wskazany adres, dzięki powiadomieniom w aplikacji mobilnej, SMS lub korzystając z poczty e-mail. Osoby, sprzedające swoje rzeczy przez Internet, często korzystają z opcji, w której kurier otrzymuje tzw. pobranie, czyli opłatę za towar przy odbiorze paczki przez klienta. Jeśli więc chcesz wygodnie wysłać paczkę - z pobraniem lub bez - zamów kuriera do domu.

Tani kurier – dlaczego warto wybrać taką opcję?

Tani kurier to doskonała opcja na nadanie paczki szybko i dostarczenie jej bez problemu do odbiorcy. Brak konieczności udawania się do placówki stacjonarnej kuriera, by nadać przesyłkę, jest szczególnie przydatny, gdy chcemy wysłać bez zbędnych formalności przesyłkę wielkogabarytową. Łatwa wysyłka do dowolnego miejsca i atrakcyjne ceny usług spowodowały, iż z usług, jakie oferują tani kurierzy korzysta coraz więcej osób. Więcej klientów z kolei przekłada się na powszechność tego typu usług, dzięki czemu mogą z nich bez problemu korzystać osoby na terenie Polski ale i za granicą (na przykład w Wielkiej Brytanii). Bardzo przydatna jest strona internetowa, na której tani kurier zamieszcza informacje na temat sposobu wysyłki, możliwości kontaktu z kurierem czy wysokość opłaty, jak należy wnieść za wyświadczenie usługi nadania paczki. Opłata taka uzależniona jest od wymiarów paczki, dlatego zamawiając kuriera przez Internet należy podać jej rozmiary (szerokość cm i długość cm) oraz jej wagę.

Jak nadać paczkę?

Aby nadać paczkę, należy ją wcześniej przygotować do wysyłki. Tania paczka musi być odpowiednio zapakowana tak, by znajdujący się w środku przedmiot lub przedmioty nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli mamy z tym problem, na stronie internetowej kuriera znajdziemy poradnik, informujący nas, jak bez problemu spakować paczkę. Następnie powinniśmy wypełnić formularz ze strony internetowej i wygenerować etykietę, która znajdzie się na paczce. Powinny na niej znaleźć się podstawowe informacje, jak dane nadawcy i adres nadania oraz kraj nadania, adres i kod pocztowy odbiorcy oraz miejsce doręczenia przesyłki – dom lub najbliższy Paczkomat InPost, a także rodzaj przesyłki. Jeśli mamy kod rabatowy, dzięki któremu wysyłka kurierem będzie jeszcze tańsza, należy wpisać go w odpowiednie okienko. Tak wypełniony formularz pozwoli na utworzenie etykiety, dzięki której paczka niezawodnie trafi pod wskazany adres.

Tania paczka – jak odebrać przesyłkę w Paczkomacie?

Paczkomaty InPost stały się charakterystycznym elementem krajobrazu nawet niewielkich miasteczek. Nic dziwnego, iż jest to bardzo wygodna forma zarówno odbioru, jak i nadania paczki, w dodatku niska cena usługi jest także zachęcająca. Jest to także ułatwienie dla firm kurierskich. Odbiór przesyłki z Paczkomatu jest bardzo prosty – zależy to tylko od tego, czy posiadamy odpowiednią aplikację, czy korzystamy z powiadomienia SMS. W tym pierwszym przypadku skrytkę, w której znajduje się nasza przesyłka, możemy otworzyć zdalnie lub wykorzystać w tym celu specjalnie wygenerowany kod QR. Odbiór paczek w taki sposób jest szybszy, gdyż nie musimy stać w kolejce waz z innymi osobami, chcącymi odebrać swoje przesyłki. Możemy także zdecydować się na klasyczny odbiór, za pomocą SMS. Otrzymamy wówczas na telefon specjalny kod, który musimy wpisać w specjalnym panelu, znajdującym się na każdym Paczkomacie. Urządzenie to pozwala także na wysyłkę przesyłki – jeśli umieścimy ją w Paczkomacie, kurier odbierze ją i przetransportuje do wybranego miejsca.