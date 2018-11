Tam, a nie na fejsie siedzą nastolatki. Co warto wiedzieć o aplikacji TikTok

Znasz „Kompleksiarę Xx” (Kingę Sawczuk), Dominika Rupińskiego albo "Moonlight" (Lenę Kociszewską)? To tiktokerzy - spotkasz też nazwę muserzy - młodzi twórcy (14-16 lat), których popularność wciąż rośnie.

Muserzy, tiktokerzy, TikTok

Nazwa "muserzy" pochodzi od aplikacji i sieci społecznościowej Musical.ly, w której większość młodych gwiazd zaczynała, a która w sierpniu 2018 roku została wchłonięta przez chińską sieć Tik Tok (stąd nowsza nazwa TikTokerzy). Najchętniej wybierają ją odbiorcy w wieku 13-21 lat (w Polsce wręcz 13-17 lat), a 70% wszystkich użytkowników stanowią kobiety.

Jest to działająca tylko na urządzeniach mobilnych aplikacja skierowana do dzieci i młodzieży, w której można rejestrować się od 13 roku życia. Materiały na TikTok są to tzw. musicale (kolejna pozostałość po Musical.ly) - liczące 15-60 sekund materiały wideo. Użytkownicy rejestrują je za pomocą smartfona. Popularne jest korzystanie z przedniej i tylnej kamerki, co daje możliwości montażu. Nagrany film można edytować, montować i dodawać do nich efekty specjalne.