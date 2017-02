Taksówki w Polsce – wyniki raportu 2016

Raport dotyczący rynku taksówkarskiego w Polsce tworzy bardzo ciekawy obraz tego specyficznego sektora. Okazuje się bowiem, że nowoczesna technologia powoli wypiera tradycyjne formy płatności i zamawiania aut, a poszczególne miasta naszego kraju różnią się między sobą pod wieloma względami – zarówno jeśli chodzi o czas trwania przeciętnego kursu, koszty ponoszone przez pasażerów, czy średni dystans, jaki przemierza taksówka.

Koszt przejazdu, czas kursu i dystans – porównanie miast

Najwięcej czasu, bo średnio aż 19 minut, spędzają w taksówce pasażerowie w Warszawie. Mniej więcej w połowie stawki plasują się Wrocław i Poznań, gdzie średni czas trwania kursów wynosi około 15 minut. Z kolei najszybciej na miejsce docierają mieszkańcy Oświęcimia – średni kurs trwa tam około 8 minut. Oczywiście na czas trwania przejazdu wpływa wiele czynników, do których należy przede wszystkim wielkość miasta, rodzaj infrastruktury, korki oraz inne czynniki niezależne od kierowców taksówek. Wielkość danego miasta ma odzwierciedlenie również w średnich długościach dystansów, jakie pokonują taksówki w różnych regionach Polski. We Wrocławiu auto przemierza średnio 7,36 km - podobnie jak w Poznaniu - 8 km. W Krakowie jest to już 10 km, a w Warszawie nawet 11,42 km. Różnice pomiędzy poszczególnymi miastami widać także na przykładzie cen kursów. Wrocław znowu plasuje się w połowie stawki, a nawet nieco poniżej średniej krajowej – przeciętny kurs kosztuje tutaj 28,18 zł (średnia krajowa wynosi 29,95 zł). Najwięcej płacą pasażerowie przemieszczający się po Katowicach, przeciętnie aż 33,66 zł, a najmniej mieszkańcy Kalisza, gdzie średnia cena kursu to tylko 15,38 zł.

Klienci wybierają aplikację mobilną

A w jaki sposób technologia wpływa na korzystanie z usług korporacji taksówkarskich? Z raportu wynika, że aż 95,2% pasażerów zamawia taksówkę za pomocą aplikacji mobilnej – to szybki i wygodny sposób na zapewnienie sobie transportu z lotniska, imprezy czy ze spotkania ze znajomymi, które przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. Tradycyjne sposoby, czyli telefon do centrali i łapanie taksówki na postoju, wybiera odpowiednio 33,7% oraz 7,1% respondentów. Nowoczesna technologia zdominowała również formy płatności – aż 73,2% ankietowanych decyduje się uregulować należność przez aplikację mobilną, nieco ponad 50% płaci kartą, a jedynie 34,8% osób woli formę tradycyjną – gotówkę (respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź). Ciekawe informacje przynoszą także statystyki dotyczące płci pasażerów. Jedynie 21,3% osób podróżujących taksówkami stanowią kobiety, aż 78,7% – panowie. Chcesz dowiedzieć się więcej? Ściągnij raport dostępny na stronie www.itaxi.pl/w-calej-polsce i sprawdź, jakie marki oraz kolory samochodów dominują na polskim rynku taksówkarskim.