Taksówki iTaxi zamówisz w Vooom, aplikacji pojazdów współdzielonych obecnych w największych polskich miastach

iTaxi kojarzy się mieszkańcom ponad 150 polskich miast, w których jest dostępne, głównie z aplikacją do zamawiania taksówek. Polacy pobrali te narzędzie już 200 tys. razy. Jednakże główną osią działania firmy, obecnej na rynku od 2012 roku, są usługi transportowe dla biznesu. Korzysta z nich już ponad 3500 firm, a zasięg iTaxi szacowany jest na 15 mln Polaków.

Firma zdecydowała się właśnie na podjęcie strategicznej współpracy z polskim startupem Vooom, który działa od zaledwie pół roku. Mimo krótkiego czasu istnienia Vooom już został określony przez Deloitte, w wydanym niedawno raporcie "Shared mobility in Poland", jako firma, która ma zmienić reguły gry na rynku Mobility as-a-Service (MaaS). Startup w obecnej chwili oferuje aplikację zrzeszającą na jednej mapie komunikację miejską oraz współdzielone pojazdy różnych operatorów (hulajnogi, skutery, rowery i auta na minuty) w 12 największych miastach Polski, które zamieszkuje około 10 milionów osób. Natomiast mieszkańcy Warszawy mają dodatkowo możliwość podejrzenia rozkładu jazdy oraz czas przyjazdów najbliższych autobusów i tramwajów z poziomu konkretnego przystanku.

– Nasze aplikacje doskonale się uzupełniają - tłumaczy decyzję o współpracy Jarosław Grabowski, CEO w iTaxi. - iTaxi jest silnie obecne w segmencie klienta biznesowego, który ceni sobie prosty sposób rozliczania, jedną zbiorczą fakturę, informację o przejazdach oraz możliwość generowania raportów z poziomu dedykowanego dla nich panelu. Z kolei Vooom specjalizuje się w usługach uzupełniających naszą ofertę – komunikacji miejskiej, samochodach na wynajem minutowy, skuterach czy też hulajnogach elektrycznych. Intensywnie pracujemy nad ekspansją zagraniczną i tutaj również upatrujemy szansy we współpracy z Vooom.

Vooom niedawno poinformował o uruchomieniu testów innowacyjnej usługi na rynku benefitów pracowniczych - Pakietów Mobilności. Pracodawcy będą mogli dzięki temu dofinansować swoim pracownikom dojazdy do pracy czy spotkania biznesowe różnymi współdzielonymi środkami lokomocji oraz transportu miejskiego. Pozwoli to korzystającym z Pakietów firmom osiągnąć kilka ważnych i odpowiedzialnych społecznie celów.

Jednym z nich jest ograniczenie liczby prywatnych aut w miastach, poprzez zachęcanie do korzystania przy dojazdach do pracy z transportu miejskiego oraz pojazdów współdzielonych, w co można śmiało wliczyć także taksówki. Jak mówi Włodzimierz Łoziński, CEO Vooom – taksówki to istotny element ekosystemu współdzielonej mobilności, więc współpraca z iTaxi to dla nas naturalny krok w rozwoju. Rozpoczęliśmy prace nad umożliwieniem zamawiania taksówek iTaxi bezpośrednio z poziomu aplikacji Vooom. iTaxi będzie też obecne w naszej innowacyjnej ofercie Pakietów Mobilności, które są zupełnie nowym rodzajem benefitów pracowniczych, gdzie to pracownik sam decyduje o tym, czym dojedzie do pracy lub na spotkanie biznesowe. Obecni klienci biznesowi iTaxi będą mogli również korzystać z naszych Pakietów Mobilności.

Ponadto korzystanie z coraz szerzej obecnych w ofertach operatorów aut na minuty samochodów elektrycznych, które mogą poruszać się buspasami, umożliwiają sprawniejsze omijanie korków. To z kolei pozwala na wymierne ograniczenie czasu poświęconego przez pracowników na dotarcie do pracy czy spotkania biznesowe. Szybsze przemieszczanie się po zatłoczonym mieście umożliwia również korzystanie z transportu zintegrowanego, czyli łączenia różnych środków transportu na trasie. Dobór pojazdów ułatwia właśnie mapa w aplikacji Vooom.

Przy tym mniej prywatnych pojazdów na mieście to mniej zajętych miejsc parkingowych, co może spodobać się nie tylko kierowcom, ale także niezmotoryzowanym mieszkańcom miast.

iTaxi i Vooom zapowiadają nie tylko uatrakcyjnienie swoich ofert, ale także zbudowanie kompleksowego produktu w obszarze współdzielonej mobilności. Czekamy zatem na kolejne wieści.

