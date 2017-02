Taksówka-dron będzie latać w Dubaju od lipca

Dubaj może być pierwszym miastem na świecie, które będzie dysponowało latającymi autonomicznymi taksówkami. To dość odważne posunięcie jeśli weźmiemy pod uwagę, że w niektórych państwach prawo wciąż stoi na przeszkodzie uruchomieniu o wiele prostszych usług z dronami w roli głównej.

Ehang 184 w roli taksówki

Dron, który będzie pierwszą dubajską taksówką powietrzną to opracowany w Chinach Ehang 184. Pisaliśmy już o nim. Został po raz pierwszy zaprezentowany na targach CES w roku 2016. Sześć miesięcy później ogłoszono, że dron będzie testowany w Nevadzie przez organizację wspieraną przez władzę tego stanu.

Ehang w roli dubajskiej taksówki został zaprezentowany na imprezie World Government Summit. Władze Dubaju pochwaliły się pomysłem m.in. na Facebooku. Jest też film promocyjny, który na YouTube opublikowała dubajska Agencja Dróg i Transportu (RTA).

Duży chłop nie poleci

Agencja Associated Press dowiedziała się, że pokazany dron nie jest tylko modelem. Podobno już latał na dubajskim niebie. Może przenieść jednego pasażera ważącego do 100 kg, który to pasażer może jedynie wskazać kierunek lotu. Zasięg drona to 50 km, a maksymalna prędkość to 160 km/h. Plany są takie, aby ten dron nie latał szybciej niż 100 km/h.

Regularne loty mogą się rozpocząć w lipcu. Będą nadzorowane przez osobę znajdującą się w specjalnym pomieszczeniu na ziemi. Kontrola odbywa się z użyciem internetu 4G. Dron był sprawdzany przez urząd lotnictwa cywilnego w Dubaju.

Mają rozmach...

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że Dubaj jest miastem niezwykłym. Buduje się tam z ogromnym rozmachem, a jeśli chodzi o transport to Dubaj może się poszczycić świetnym lotniskiem oraz w pełni zautomatyzowanym systemem metra. Wiadomo, że emir Dubaju Muhammad ibn Raszid Al Maktum chciałby znacznej popularyzacji transportu opartego o rozwiązania autonomiczne. Wykazuje on zainteresowanie Hyperloopem, czyli nowym rodzajem transportu, którego koncepcję opracował Elon Musk.

