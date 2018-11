Tak nie prowadzi się kampanii marketingowej dla Fintechu

Co sprawi, że strategia marketingowa w sektorze Fintech odniesie sukces? Nie ma jednego sposobu gwarantującego wywarcie dużego wrażenia na odbiorcach, ale wyeliminowanie niektórych błędów z pewnością poprawi jej skuteczność.

Pominięte social media

Każda firma fintech musi pamiętać o potencjale odbiorców w mediach społecznościowych. Banki nie zawsze to rozumieją – według raportu Carlisle & Gallagher Consulting Group aż 87% konsumentów postrzega korzystanie z mediów społecznościowych przez instytucje finansowe jako nudne, irytujące lub nieprzydatne.

Potencjalni klienci spędzają sporą ilość czasu w social mediach. Firma Securion Pay zauważyła, że ​​skuteczna kampania marketingowa musi uwzględniać osoby w wieku produkcyjnym, z których 84% ma smartfony, a 78% korzysta z nich przez ponad dwie godziny dziennie. Warto stworzyć silną obecność w mediach społecznościowych! Tylko upewnij się, że masz skuteczny plan dla każdego kanału - treści na Twitterze mogą nie działać tak dobrze, jak na przykład na LinkedIn. Media społecznościowe to fantastyczna okazja do budowania relacji z klientami. Nawet jeśli otrzymasz negatywną opinię, sposób, w jaki sobie z tym poradzisz, będzie widoczny tak samo jak oryginalny komentarz. Możesz zmienić przekaz negatywny w pozytywny: przedstaw swój punkt widzenia i ustosunkuj się do sytuacji. Jeśli zignorujesz wiadomość szanse na to, że nieszczęśliwy konsument poczuje się urażony są bardzo duże. Niewykluczone, że klienci zwrócą się do innych stron internetowych, aby powiedzieć innym o tym doświadczeniu.

Ogłaszanie ważnych informacji bez użycia strategii

Czy wydarzyło się coś ekscytującego w firmie? Świetnie! Ale zanim pospieszysz, by ogłosić to światu, przemyśl czy wiadomości mogą zostać lepiej wykorzystane w późniejszym czasie? Incisive Edge zaleca firmom FinTech wstrzymanie się z publikacjami, jeśli wkrótce pojawią się na targach. Śmiało stwórz swoją notatkę prasową, ale nie pozwól jej jeszcze opublikować, aż do określonej daty, takiej jak targi lub innego ważnego wydarzenia w życiu Twojej firmy. To nie tylko wzbudza zaciekawienie, ale pozwala także dziennikarzom i autorom treści na zapoznanie się z tematem i napisanie interesującego oraz szczegółowego materiału.

Koncentracja tylko na internecie

Firmy technologiczne pomimo silnej działalności w Internecie nie powinny unikać wszelkich form marketingu offline. Świat marketingu offline jest nadal silny i jest bardzo dobrym sposobem na zbudowanie marki i sprawienie, by ta została zauważona. Powstało kilka bardzo skutecznych kampanii marketingowych FinTech w trybie offline. Jeden z nich stworzył znakomitą kampanię, w której drukowane reklamy były umieszczane w podziemiach metra. Bardzo często sygnał telefonu na stacjach metra nie jest wystarczający, dzięki czemu ludzie częściej zauważają i czytają właśnie wydrukowane reklamy! Jeśli dopiero zaczynasz, możesz nie mieć budżetu marketingowego na przeprowadzenie kampanii na szeroką skalę, ale to nie znaczy, że marketing offline jest dla Ciebie niedostępny.

Czy wkrótce udasz się na targi lub wystawę? Poszukaj dostawcy banerów i eksponuj markę na swoim stoisku! Banery są świetnym narzędziem na wystawach i nierzadko są bardziej skuteczne niż reklamy cyfrowe na tego typu imprezach.

Niewłaściwa treść

Zarówno kampanie offline, jak i online wymagają silnego tekstu. Nie ma sensu posiadanie dobrze umieszczonej reklamy cyfrowej lub pięknie zaprojektowanego banera, jeśli używany język jest nudny i mało inspirujący. Niepoprawnie napisany tekst może tylko pogorszyć sytuację. Zastanów się, jaki jest cel Twojej kampanii marketingowej. Co próbujesz powiedzieć klientowi? Na poziomie podstawowym nowa technologia ma na celu rozwiązanie problemu, dlatego powiedz o tym swoim odbiorcom. Słowa takie jak "innowacyjny", "nowatorski", "szybki" i "prosty" mogą pomóc rozwiązać problemy techniczne, takie jak powolne ładowanie aplikacji lub skomplikowane procesy. W końcu FinTech to rewolucyjna innowacja - powiedz światu, jak zmienia sektor bankowy i finansowy. Spraw, aby Twoja firma wyróżniała się z właściwych powodów. FinTech jest szybko rozwijającym się sektorem, dlatego ważne jest, abyś wyprzedzał konkurencję. Dbaj o swoją strategię marketingową i prowadź szeroko zakrojone działania dzięki tym wskazówkom dotyczącym kampanii.

Źródło: TWINO