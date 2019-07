Ta fundacja wie, jak ważna jest mobilność

Aplikację, dostępną zarówno na system Android, jak i na iOS-a, od 18 lipca można bezpłatnie pobierać z internetowych sklepów z aplikacjami. Za jej przygotowanie odpowiada fundacja FaniMani oraz warszawski software house Netkata.

Czym jest fundacja FaniMani?

Fundacja FaniMani daje swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego przekazywania darowizn podczas zakupów w sklepach internetowych. Średnio ok. 2,5% wydanej kwoty trafia do wskazanej organizacji. Ceny produktów i usług pozostają takie same: dla użytkownika darowizna jest całkowicie bezkosztowa.

Na liście FaniMani jest już ponad tysiąc sklepów, restauracji i portali z Polski i całego świata: od gigantów pokroju Zalando Lounge, Zooplus, AliExpress czy Booking.com aż po niszowe, specjalistyczne sklepy, takie jak BikeTires.pl czy Dr Tusz. Dzięki temu niemal wszystkie internetowe zakupy można zrobić, przekazując darowiznę.

Z FaniMani współpracuje 5431 organizacji społecznych o zróżnicowanych celach. Są wśród nich zarówno znane wszystkim organizacje, takie jak WOŚP czy Fundacja ITAKA, jak i niewielkie lokalne inicjatywy - na przykład Stowarzyszenie Pomocy Królikom czy Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku. Łącznie przy pomocy serwisu FaniMani.pl zebrali blisko 1,3 miliona złotych.

Od wtyczki Przypominajka do aplikacji FaniMani

Do tej pory serwis FaniMani udostępniał Przypominajkę: wtyczkę dla przeglądarek wyświetlającą przypomnienia o przekazaniu darowizny. Przypominajka wskazuje, które spośród sklepów w wynikach wyszukiwania dają możliwość kupowania i pomagania poprzez FaniMani. Teraz do udostępnianych narzędzi dołączyła aplikacja mobilna FaniMani.

Po pobraniu aplikacji użytkownik może zalogować się do swojego konta lub założyć nowe. Główny ekran aplikacji to lista sklepów z podziałem na kategorie oraz wskazaną kwotą darowizny. Widok “Okazje” to miejsce, gdzie można wygodnie sprawdzić aktualne promocje i kody rabatowe. Na ekranie “Konto” użytkownik FaniMani może sprawdzić swoje ostatnie darowizny.

Nowością jest to, że bezpośrednio z aplikacji można przejść do sklepu bez konieczności dodatkowego logowania. Wystarczy raz zalogować się w aplikacji, aby wygodnie robić zakupy z darowizną w ponad 1000 sklepów internetowych. Zarówno pobranie aplikacji, jak i korzystanie z niej, jest całkowicie bezpłatne.

Źródło: FaniMani