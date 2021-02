T-Mobile ostrzega przed vishingiem na inwestycje w bitcoiny

W ostatnim czasie do T-Mobile spłynęło wiele zgłoszeń dotyczących połączeń od osób podających się za przedstawicieli instytucji handlujących kryptowalutami. Nieautoryzowana osoba kontaktuje się z abonentami operatora w celu zachęcenia ich do inwestowania w bitcoiny. Może być to próba wyłudzenia danych zwana vishingiem.