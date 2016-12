T-Mobile nie traktuje klientów poważnie - twierdzi Czytelnik

W liście, który wczoraj dotarł do redakcji Dziennika Internatów, Czytelnik napisał:

Na przełomie lutego i marca tego roku przedłużyłem umowę w T-Mobile, biorąc pakiet z darmowymi minutami i Internetem. Od tego czasu aż do dzisiaj nie mam możliwości sprawdzania na bieżąco wykorzystania pakietów, ponieważ w różnych wersjach serwisu obsługi abonentów dostaję inne informacje. I tak wchodząc na iBOA przez przeglądarkę na komputerze wyświetla się tylko pakiet minut i smsów (o Internecie ani słowa), wchodząc na iBOA przez telefon wyświetlają się już tylko minuty, a w aplikacji na Androida nie ma już nawet darmowych minut, tylko informacja o pakiecie smsów.

Tym sposobem każdy z serwisów wyświetla co innego i przez to nie ma możliwości kontrolowania swoich kosztów, co moim zdaniem może prowadzić do zwiększenia kosztów posiadania telefonu w T-Mobile. Być może jest to na rękę operatorowi? Na początku nie przyszłoby mi to do głowy, ale korespondencja z BOA zaczęła mnie do tego przekonywać. Przez dłuższy czas jedyne, co odpisywały mi kolejne osoby, to "problem został przekazany do działu specjalistycznego", "niektóre rzeczy zajmują więcej czasu" oraz "ten problem dotyczy większej ilości klientów". Szczególnie to ostatnie bardzo mnie zainteresowało. Skoro ten sam problem spotyka jakąś grupę klientów, to dlaczego nie został rozwiązany przez ponad 2 miesiące?

Odpowiedź na to pytanie pojawiła się, o dziwo, wczoraj. Zdecydowałem się złożyć reklamację w tej sprawie (wcześniej były to po prostu zgłoszenia problemu). Tego samego dnia dostałem telefon z BOA. Dowiedziałem się z niego, że problem nadal jest aktualny (a jak!), ale że być może nie zostanie w ogóle rozwiązany. Czemu? Ponieważ operator nie musi udostępniać tych informacji, a to, że wcześniej tam były, to była tylko dobra wola operatora!

Wniosek z tego wydaje się być prosty: T-Mobile zdecydował, że utrudni kontrolę koszów swoim klientom, a dzięki temu pewnie będą więcej wydawać, bo nie będą mogli prosto sprawdzić, ile minut i Internetu już wykorzystali. Pewnie jest to postępowanie zgodne z prawem, ale na pewno nie można tego nazwać poszanowaniem klientów.