Szybki internet dla kolejnych szkół

W ten sposób Orange Polska wesprze tworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która ma połączyć wszystkie szkoły w Polsce.

Orange jest już trzecim, po Inei i Netii, dużym operatorem, który zdecydował się na przystąpienie do porozumienia. Inwestycja zostanie zrealizowana w całości ze środków własnych Orange Polska. Skorzystają z niej szkoły we wszystkich województwach.

Zgodnie z planami resortu cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć edukacyjna ma zostać uruchomiona w roku szkolnym 2018/2019 i docelowo połączyć 30,5 tys. szkół w całym kraju w jedną, spójną sieć teleinformatyczną (OSE). Projekt ten dla wielu szkół, szczególnie z mniejszych ośrodków, będzie cywilizacyjną zmianą – obecnie na ok. 30 tys. placówek edukacyjnych w Polsce tylko ok. 5 tys. ma dostęp do szybkiego Internetu. Ponieważ nie da się uczyć o Internecie bez dostępu do sieci, projekt OSE traktowany jest jako inwestycja w przyszłość młodego pokolenia.

Dzięki temu szkoły zyskają dostęp do multimedialnych narzędzi i treści edukacyjnych. Będą też mogły wprowadzać nowe formy kształcenia. Przedsięwzięcie pozwoli również wyrównać szanse edukacyjne uczniów w całym kraju, zwłaszcza zamieszkujących mniejsze miejscowości.

OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Z końcem stycznia tego roku zakończyły się konsultacje założeń projektu ustawy o OSE. Ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będzie regulować status sieci, status i obowiązki jej operatora oraz obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do operatora OSE. W ustawie znajdą się też zapisy dotyczące zasobów edukacyjnych oraz kwestie związane z zapewnieniem finansowania sieci OSE. Całość kosztów funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) ma być pokryta z budżetu państwa w pierwszych latach jej działania.