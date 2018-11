Szybka cyberpomoc z Poznania

Rapid Detection & Response to system wykorzystujący sztuczną inteligencję do automatycznej identyfikacji ataków. Nowa funkcja pozwala zwalczać zaawansowane cyberzagrożenia dzięki wsparciu specjalistów dostępnych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Najtrudniejsze przypadki są wówczas analizowane i obsługiwane przez ekspertów pracujących m.in. w Centrum Cyberbezpieczeństwa F-Secure w Poznaniu.

Technologia działająca w ramach usługi wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania danych pochodzących z czujników na punktach końcowych i wykrywania cyberataków. Rozwiązanie bierze pod uwagę szeroki kontekst i odsiewa typowe zachowania użytkowników, automatycznie identyfikując rzeczywiste ataki. W efekcie pozwala to znacznie zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów, które muszą obsługiwać zespoły IT. Wykrywanie zagrożeń opiera się na kombinacji algorytmów uczenia maszynowego, systemów eksperckich oraz baz reputacji. Proces uczenia się systemu jest na bieżąco usprawniany i monitorowany przez specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Usługa działa w chmurze i jest kompatybilna z systemami Windows oraz Mac, a także oprogramowaniem do ochrony urządzeń końcowych innych dostawców.

Źródło: F-Secure