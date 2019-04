Szukasz pracy? Skorzystaj z nowego darmowego Kreatora CV

Pomimo rosnącej świadomości kandydatów na temat tego, jak powinno prezentować się CV, rekruterzy nadal wyszczególniają podstawowe błędy, z którymi spotykają się na co dzień. Dokumenty posiadające niezbyt przejrzysty układ, nieprofesjonalne czcionki, błędy ortograficzne, zawierające niepotrzebne dane lub brak kluczowych informacji – to najczęstsze z nich.

Zdaniem Olgi Sielskiej z Grupy Pracuj, te podstawowe błędy potrafią czasem „ukryć” przed rekruterem nawet najlepiej dopasowanych kandydatów. Zwłaszcza, gdy rekruter ma do czynienia z setkami CV na jedno stanowisko i ograniczonym czasem na ich przeczytanie. Nowy Kreator CV pozwala szybko i trafnie przedstawić swoje doświadczenie zawodowe. Jego potencjał zbudowano z jednej strony na narzędziu online, a z drugiej na wiedzy 50 ekspertów, z którymi konsultowano układ i zawartość szablonów

Jak powstawał Kreator? Na początku przygotowana została makieta i nowe szablony CV, które poddano opiniom kandydatów i rekruterów. Obecnie Kreator CV oddaje do dyspozycji użytkowników trzy typy życiorysów: klasyczny (dopasowany do większości rekrutacji dla osób obecnych na rynku pracy), studencki (skupiający się głównie na wykształceniu i kursach) oraz techniczny (na stanowiska wymagające przede wszystkim certyfikacji i kompetencji twardych).

Szablony mogą zostać spersonalizowane za pomocą łącznie piętnastu wzorów i dziesięciu kolorów (odpowiednio po 5 i 4 na szablon).– Zostały one dobrane zgodnie z preferencjami rekruterów. Cały proces tworzenia CV jest prosty i przeprowadzany za pomocą podpowiedzi, towarzyszących na kolejnych etapach wypełniania życiorysu. Ponadto wybrany i spersonalizowany szablon jest automatycznie uzupełniany o dane z profilu użytkownika na Pracuj.pl. Dzięki temu proces wypełniania CV zajmuje kandydatom do pracy znacznie mniej czasu.

Układ CV tworzonych przez Kreator pozwala na wyeliminowanie błędów, które kandydaci popełniają najczęściej. Pierwszym z nich jest pomijanie najważniejszych informacji. Wypełniając arkusz, nie sposób pominąć informacji np. o danych kontaktowych, zakresie obowiązków w dotychczasowych miejscach pracy, pozwoli też poświęcić każdej z tych sekcji adekwatną ilość tekstu.

Drugim błędem, który eliminuje Kreator CV jest nieprzejrzysty układ. Typ, rozmiar czy kolor czcionek oraz układ sekcji stworzony jest zgodnie z preferencjami rekruterów. Dokument jest dzięki temu estetyczny i czytelny. W końcu, dzięki Kreatorowi użytkownicy nie pominą w życiorysie osiągnięć i kompetencji – które potrafią być równie ważne lub ważniejsze od samej historii zatrudnienia.

Jak pokazują badania Pracuj.pl, jednym z kluczowych błędów kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest ich rzadka aktualizacja i słaba personalizacja.

Dzięki wykorzystaniu Kreatora, kandydat może wracać do życiorysu, uzupełniać go i modyfikować w dowolnej chwili. Pozwala to na utrzymanie dokumentów aplikacyjnych w aktualnej formie oraz łatwe wprowadzanie kolejnych zmian.

Źródło: Grupa Pracuj