Szukasz kumpla do biegania lub towarzystwa na koncert? Istnieje aplikacja, która to ułatwi

Findbuddy to polska aplikacja, która łączy ludzi. Osoby, które chcą realizować wspólnie daną aktywność, dołączają do istniejącego wydarzenia lub zakładają nowe, do którego dołączą inni. Założyciel decyduje kogo dopuści do pełnej treści wydarzenia oraz ile osób potrzeba do realizacji planu. To może być np. jogging, wyjście do kina, na koncert ,gra w golfa, w piłkę nożną, w tenisa, wspinaczka ściankowa itp.

Najwięcej wydarzeń pojawia się w kategoriach: kawa, piwo/drink, spacer, siłownia, bieganie. Z założenia nie jest to aplikacja randkowa tylko miejsce poznania kumpla, przyjaciela czy znajomego, z którym łączy nas wspólna pasja lub cel.

Aplikację można pobrać bezpłatnie przez Google Play w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej.

Źródło: Findbuddy