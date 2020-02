Szukasz konta bankowego? Sprawdź ukryte opłaty i prowizje w bankach

Wybór najlepszego konta bankowego: od czego zacząć

Z całą pewnością ogromna większość czytelników wybierając rachunek bieżący w banku, w pierwszej kolejności zwróci uwagę na to, czy prowadzenie konta jest darmowe. Bez wątpienia, brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku to istotna zaleta. Co prawda, w perspektywie miesiąca opłaty tego rodzaju nie są zbyt wysokie (najczęściej będzie to kilka-kilkanaście złotych miesięcznie), jednak już w skali roku uzyskujemy całkiem istotną kwotę.

Niestety, banki czasami stosują różnego rodzaju wybiegi w tym zakresie. Konto może więc być darmowe tylko przez jakiś czas. Inna opcja polega na tym, że bank rezerwuje sobie podpisywanej z nami umowie prawo do zmiany statusu naszego konta. W takim wypadku rachunek prowadzony bez kosztów może zostać zamieniony inny, już związany, chociażby z opłatą miesięczną.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Rzecz jasna powinny nas interesować koszty przelewów, a także ewentualne opłaty za korzystanie z bankomatów. W przypadku przelewów sprawa jest prosta: zwykły przelew krajowy nie powinien wiązać się dla z żadnymi kosztami. Wybierając ofertę banku, w ramach której każdy przelew wiąże się z prowizją lub też wolna od prowizji jest tylko określona liczba przelewów, niestety narażamy się na dosyć wysokie koszty korzystania z rachunku.

W przypadku opłat za wypłatę gotówki w bankomacie sprawa jest już nieco bardziej zawiła. Przeważnie bank nie będzie pobierał od nas prowizji w wypadku, kiedy wypłaty dokonujemy w bankomacie należnym właśnie do banku, w którym mamy konto osobiste. To rozwiązanie ma sens, ale tylko w przypadku tych instytucji bankowych, które rozmieściły na terenie Polski naprawdę dużą liczbę bankomatów. W przeciwnym wypadku może zdarzyć się tak, że w celu wypłacenia gotówki bez prowizji będziemy musieli jeździć na drugi koniec miasta. Wniosek? Warto sprawdzić nie tylko umowę podpisywaną z bankiem, ale również kilka innych rzeczy, w tym właśnie między innymi liczbę bankomatów, a także oczywiście liczbę oddziałów danego banku.

Darmowe konto oraz darmowa karta debetowa, ale w banku, który ma raptem 3 bankomaty w naszym mieście? Niestety, w ten sposób może się okazać, że właściwie nic nie zyskujemy na atrakcyjnej tabeli kosztów, ponieważ, tak czy inaczej, będziemy musieli korzystać z bankomatów innych sieci.

Foto: wyciąg opłat i prowizji z rankingu kont bankowych na zaradnyfinansowo.pl

Jakie ukryte opłaty może pobierać od nas bank za konto?

Poza zwykłymi opłatami w podpisywanej z bankiem umowie często możemy natknąć się również na wiele innych prowizji. Z kosztami mogą więc wiązać się przede wszystkim:

Polecenia zapłaty

Przelewy stałe

Przelewy błyskawiczne

Opcja CashBack

Opłata miesięczna za kartę debetową

W przypadku przelewów błyskawicznych opłat niestety nie będziemy w stanie uniknąć. Warto jednak sprawdzić, czy za wykonanie takiego przelewu bank policzy nam kilkanaście, czy też kilkadziesiąt złotych.

Inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o opłaty za przelewy stałe, polecenia zapłaty, Cash-Back oraz korzystanie z karty debetowej. Tutaj jak najbardziej możemy już znaleźć oferty rachunków osobistych, w ramach których wszystkie wymienione opcje są całkowicie darmowe. Naturalnie, taka oferta będzie dla nas zdecydowanie najkorzystniejsza.

W niektórych przypadkach możemy również natrafić na opłaty warunkowe. Przykładowo, korzystanie z karty debetowej będzie wolne od prowizji, ale tylko wówczas, jeżeli w ciągu miesiąca dokonamy przy użyciu karty płatności na określoną kwotę. Wysokość owego progu zwalniającego od prowizji rzecz jasna ma ogromne znaczenie. W ofertach niektórych banków progi te są umiejscowione na niskich pułapach: wystarczy miesięcznie zapłacić kartą 300-400 złotych, aby uzyskać zwolnienie z prowizji. Gorzej, kiedy taki próg kształtuje się na poziomie na przykład 2000 tysięcy złotych. Warto również sprawdzić w umowie, czy bank rezerwuje sobie prawo do zmiany wysokości progów zwalniających od opłat.

Inne ważne ukryte opłaty za konto bankowe, na jakie warto zwrócić uwagę

Poza wymienionymi powyżej kosztami przy wyborze konta warto przestudiować umowę także w sprawie występowania następujących opłat oraz prowizji:

opłata za płatność karta w obcej walucie (a do tego niekorzystny kurs walutowy)

prowizja za wypłatę zbyt małej kwoty z bankomatu

prowizja za zmianę PINu do karty

opłaty za przygotowanie dokumentów bankowych (zaświadczeń o stanie środków itd.)

opłata za powiadomienia SMS o transakcjach

opłata za przelew cykliczny / zaplanowany

opłata za wydanie duplikatu zgubionej karty

opłata za skorzystanie z bankomatu za granicą

Co ważne, większość wymienionych powyżej kosztów będzie standardowo występować w umowie z bankiem. Przykładowo, wyrobienie nowej karty płatniczej lub też wypłata gotówki z bankomatu za granicą, co do zasady wiążą się z kosztami. Znaczenie rzecz jasna będzie mieć jednak wysokość kosztów. Warto także zwrócić uwagę na ewentualne koszty związane z wyrabianiem duplikatów dokumentacji. Niektóre banki umieszczają tutaj naprawdę wysokie kwoty, najpewniej licząc na to, że klient wysokością takiej prowizji nawet się nie zainteresuje, podpisując umowę. Tymczasem sytuacja, w której będziemy potrzebować kopii określonych dokumentów w realnym życiu, jak najbardziej może się nam przytrafi.

Co oprócz tego jest ważne? W dzisiejszych czasach niebagatelne znaczenie ma oczywiście dostęp do bankowości elektronicznej. Trudno obecnie znaleźć bank, który nie oferuje klientom możliwości dokonywania przelewów czy innych transakcji online. Nie oznacza to jednak, że oferta wszystkich banków w tym zakresie prezentuje się tak samo. Na co więc warto zwrócić uwagę? Z pewnością nie zaszkodzi zapoznać się z opiniami na temat serwisów bankowości elektronicznej w wydaniu poszczególnych banków. Niektóre serwery są naprawdę dobrze zrobione, bezawaryjne oraz łatwe i intuicyjne w obsłudze. W innych przypadkach niestety nie można już powiedzieć tego samego.

Jeżeli interesuje nas łatwy dostęp do produktów inwestycyjnych, warto będzie zwrócić uwagę na ofertę konta bieżącego w którymś z banków prowadzących jednocześnie własne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i/lub domy maklerskie. W ten sposób inwestowanie stanie się znacznie łatwiejsze, ponieważ np. zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym będziemy mogli dokonać po prostu na stronie bankowości elektronicznej. W ten sam sposób będziemy mieć także dostęp do bieżącego salda naszych inwestycji.

Główne zdjęcie do artykułu: Viktor Hanacek na licencji CC0 - picjumbo.com