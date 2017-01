Szukanie luk bezpieczeństwa będzie bardziej ryzykowne. Powstanie rejestr chorych wenerycznie? Przegląd (e)prawny 27.01.2017

Dlaczego osoby szukające luk bezpieczeństwa mogą się martwić nowelizacją ws. konfiskaty rozszerzonej? Co chce robić ministerstwo zdrowia by poprawić jakość ochrony zdrowia? Co z umową CETA? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.