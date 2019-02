Sztuczna inteligencja zacznie wypierać zawód programisty

Zmiany na rynku informatycznym przede wszystkim mają szybkość, skalę i zmienność, z jaką nie zetknęliśmy się do tej pory. To wszystko nie rośnie, nie zmienia się liniowo, ale wykładniczo. Z rynkiem informatycznym jest w tej chwili trochę tak, jak ze wzrostem wolumenów danych na świecie, przeskok jest już porażający. To duże wyzwanie i żeby mu sprostać, standardowe podejście przestaje już wystarczać.



IT to jedno z głównych narzędzi służących do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego dzisiaj – w kontekście rynku informatycznego – coraz rzadziej mówi się o kolejnych przełomowych technologiach, takich jak blockchain, big data czy internet rzeczy, a raczej podkreśla się ich wpływ na biznes i działanie firm. Biznes wymaga z jednej strony bardzo złożonych, zintegrowanych rozwiązań, a z drugiej strony – wymaga ich tu i teraz.

Odpowiedzią na oczekiwania firm są rozwiązania chmurowe i abonamentowe, które pozwalają szybko wdrażać zaawansowane usługi IT.



Rynek usług IT będzie ewoluował w stronę technologii opartych na machine learning czy blockchain, którego pierwsze komercyjne zastosowania dopiero się pojawiają. Sztuczna inteligencja jest elementem, który będziemy spotykać nie tylko w filmach science fiction, lecz także w codziennej działalności operacyjnej. Już teraz można sobie wyobrazić złożone i zaawansowane narzędzia, które same analizują miliony wytworzonych linii kodów i same piszą programy, co jest trochę zagrożeniem dla informatyków.



W perspektywie nadchodzących lat sztuczna inteligencja może się przyczynić do tego, że zawód programisty straci na znaczeniu, jednak IT opiera się nie tylko na twardych umiejętnościach, lecz także kompetencjach miękkich. Stąd branża nie ma większych powodów do obaw, jeżeli skupia się na dostarczaniu kompleksowych usług i wartości dodanej dla rozwoju biznesu.

Wypowiedź: Michał Guzek, CEO Hicron dla Newseria