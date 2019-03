Sztuczna inteligencja wspiera znużonych poszukiwaniem pracy

Chatbot rekrutacyjny to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które przeprowadza rozmowy z poszukującymi pracy lub stażu i dobiera do nich pasujące oferty. Dzięki temu nie muszą oni przeglądać ofert samodzielnie. Pozwala to zaoszczędzić czasu, a często również nerwy.

Z kolei firma korzystająca z takiego chatbota może przy jego pomocy łatwo wyselekcjonować odpowiednich kandydatów, z którymi skontaktuje się później w sprawie danej oferty pracy czy stażu.

Jacek Krajewski, business development manager w Emplocity, zauważa, iż chatbot znacznie oszczędza czas rekrutera, który swoje siły kierował dotychczas na preselekcje. Rekruter ma dzięki rozwiązaniu więcej czasu na prowadzenie rozmów bezpośrednich z kandydatami i badanie umiejętności miękkich.

Ponadto narzędzie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a rozmowa trwa zwykle kilka minut.

Z tego typu rozwiązań korzystają zwłaszcza większe firmy, które mają duże potrzeby rekrutacyjne, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy przedsiębiorstwa z branży retail.

Źródło: infoWire