Sztuczna inteligencja walczy z nadużyciami w sektorze finansowym

Mimo że biznes rozumie, jak ważną rolę w walce z nadużyciami odgrywają nowe technologie, według Anti-Fraud Technology Benchmarking Report tylko 13% organizacji wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wykrywania i zapobiegania temu zjawisku. W najbliższym czasie odsetek ten ulegnie zwiększeniu. Kolejne 25% respondentów planuje wdrożyć rozwiązania z zakresu AI (Artificial Intelligence) i ML (Machine Learning) w ciągu roku lub dwóch lat. Zwiększy się również stopień implementacji innych technik analitycznych. Do 2021 r. 72% organizacji przewiduje wdrożenie zautomatyzowanego monitoringu, systemów raportowania wyjątków i wykrywania anomalii. W tym samym okresie, 52% respondentów badania ACFE i SAS planuje implementację rozwiązań z zakresu analityki predykcyjnej i modelowania (obecnie techniki te są wykorzystywane w 30% firm), natomiast stopień wykorzystania wizualizacji danych ma wzrosnąć z 35% do 47%.

Do walki z nadużyciami organizacje coraz częściej wykorzystują biometrię, która umożliwia rozpoznawanie osób na podstawie ich cech fizycznych. Metoda ta zakłada weryfikację użytkowników przed zalogowaniem do systemu, na podstawie m.in. linii papilarnych, tęczówki oka czy kształtu twarzy (tzw. funkcja rozpoznawania twarzy). Stanowi ona element programów antyfraudowych u ponad ¼ respondentów badania ACFE i SAS. Kolejne 16% planuje wdrożyć tę metodę do 2021 roku.

Implementacja nowych technologii i metod badawczych ma związek ze wzrostem budżetów na działania mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom. 55% uczestników badania planuje zwiększenie funduszy na ten cel w ciągu najbliższych dwóch lat.

Anti-Fraud Technology Benchmarking Report prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 1000 członków ACFE. Respondenci reprezentowali 24 różne sektory, w tym między innymi sektor finansowy oraz administrację publiczną. Partnerami raportu są SAS, Intel i Capgemini.

Źródło: SAS Institute