Sztuczna inteligencja w turystyce

Czat to obecnie jedna z najwygodniejszych form komunikacji. W jego tradycyjnej formie, na pytania użytkowników odpowiada pracownik. Coraz więcej firm idzie jednak o krok dalej, rozwijając chatboty. To programy komputerowe, których zadaniem jest prowadzenie rozmowy z człowiekiem w taki sposób, aby przypominała naturalną konwersację. Mogą one zostać zaimplementowane bezpośrednio w komunikatorach takich jak Facebook Messenger, WhatsApp lub Skype.

Chatboty mogą reagować na proste prośby oraz udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania. Potrafią dopilnować rezerwacji, zmiany terminu czy odwołania lotu. Mogą podać szczegółowe informacje o rezerwacji, informować o opóźnieniach, przypominać o wymeldowaniu z hotelu, a także sugerować atrakcje w miejscu pobytu. Dzięki możliwości personalizacji chatbot może towarzyszyć użytkownikowi na każdym etapie podróży - od momentu planowania, aż po zgodny z planem powrót do domu.

Podróżni chcą czuć się jak najbardziej komfortowo w trakcie podróży. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala, aby technologia wspierała ich, zapewniając jak najsprawniejszą obsługę, a niejednokrotnie lepsze rekomendacje w przypadku nagłych zmian planów podróży czy też opóźnień lotów. Razem z firmą Microsoft i naszymi partnerami odkrywamy, jak sztuczna inteligencja i chatboty są w stanie zautomatyzować rutynowe działania. Już w niedalekiej przyszłości w połączeniu z możliwością samouczenia się chatbotów pozwoli to na wprowadzenie spersonalizowanych wirtualnych asystentów podróży - twierdzi Wojciech Gworek , wiceprezes ds. usług wsparcia w Sabre Corporation.

Rozwiązania tego typu w branży turystycznej stają się pomocne dla klientów, jak i właścicieli biur podróży czy hoteli. Są dostępne 24 godziny na dobę i udzielają natychmiastowych, bezbłędnych odpowiedzi. Mogą skutecznie zastąpić pracownika w codziennych, powtarzalnych czynnościach, obniżając tym samym koszty przedsiębiorstw.

Rozwiązanie tworzone przez Sabre wykorzystuje platformę Microsoft Bot Framework oraz możliwości Microsoft Cognitive Services. Dzięki niej boty będą widzieć, słyszeć, interpretować i wchodzić w interakcje, w sposób bardziej ludzki. Jedną z wykorzystywanych usług jest LUIS (Language Understanding Intelligent Service), która pozwala na kontekstowe rozumienie języka. Chatbot jest w stanie poprawnie interpretować nie tylko polecenia we wcześniej zdefiniowanej formie, lecz również różne ich odmiany.

Pierwszymi partnerami Sabre we wspólnym rozwijaniu projektu są biura turystyczne Travel Solutions International z siedzibą w Dallas i Travelocity International z siedzibą w San Francisco. Ich klienci będą mieli możliwość skorzystania z usług chatbota za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger.

Współpraca z Sabre to nasza odpowiedź na potrzeby klientów, którzy szukają sposobów na zaoszczędzenie czasu podczas obsługi podróży - mówi Claire Lebuhn z Travel Solutions.

W trakcie testu Sabre i współpracujące podmioty ocenią preferencje podróżujących oraz to, jak często i kiedy angażują się oni w interakcje z chatbotem, a także kiedy niezbędny jest kontakt z pracownikiem.

Dział Sabre Hospitality Solutions rozwija także chatbota, który umożliwia podróżnym łatwe robienie zakupów, dokonywanie rezerwacji oraz kontakt z pracownikami hotelu za pośrednictwem platform takich jak Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, SMS, a także asystentów głosowych Amazon Alexa, Cortana oraz Google Home.