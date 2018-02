Sztuczna Inteligencja w biznesie. Czas na rewolucję?

Spersonalizowany handel

Największym wyzwaniem dla handlowców już teraz jest uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a wraz z rosnącą świadomością konsumencką będzie to jeszcze trudniejsze. Dlatego właśnie przedsiębiorstwa handlowe powinny zaplanować znaczące inwestycje w technologie pozyskujące i gromadzące dane zarówno o klientach, jak i dostawcach. Znaczącą przewagę mają firmy prowadzące sprzedaż online. To głównie narzędzia internetowe pozwalają na zbieranie informacji o zachowaniach i preferencjach konsumenckich, a wiedza ta w następstwie może wesprzeć tworzenie efektywnych kampanii marketingowych. Sztuczna inteligencja natomiast pomoże w optymalizacji, aktualizacji, a także dopasowaniu strategii wielokanałowej do oczekiwań klientów.

Dzięki mechanizmom AI, możliwe będzie także przewidywanie potrzeb klienta. Analiza dużych zbiorów danych pozwala na ustalenie prawidłowości, które mogą następnie posłużyć jako wzory postępowania klientów. Choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, nasze zachowania konsumenckie w sieci pozostawiają po sobie ślad w postaci danych. Do odtworzenia są więc nasze wcześniejsze transakcje, zachowania w mediach społecznościowych, a także sposób w jaki robimy zakupy, czy oczywiście witryny internetowe jakie odwiedzamy. Te wszystkie aktywności świadomi handlowcy wykorzystują, by móc dokładnie odpowiadać na nasze potrzeby oraz uniknąć sytuacji, w której proponowane produkty lub usługi zupełnie mijają się z naszymi oczekiwaniami.

Inteligentna produkcja

Dzięki AI przedsiębiorstwa mogą nie tylko usprawnić procesy zarządzania działalnością, ale zredukują też koszty związane z rozwojem produktów. Dzięki cyfrowemu połączeniu systemów producentów i dostawców, możliwe będzie prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw. Mechanizmy sztucznej inteligencji dostarczą przedsiębiorcom dokładnych informacji na temat dostępności mocy produkcyjnych oraz dyspozycyjności lub awarii maszyn dostawców.

Firmy przemysłowe będą wykorzystywać procesy uczenia maszynowego do analizy ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Jej efektem będzie poprawa dokładności prognoz i kontroli w procesach operacyjnych, zwłaszcza tych służących zwiększeniu produkcji. Dzięki AI ocena stanu elementów składowych maszyn i instalacji stanie się bardziej przejrzysta i precyzyjna, co pozwoli sprawniej zarządzać ryzykiem i poprawić ciągłość produkcji. Uczenie maszynowe pozwoli specjalistom z bardzo dużą dokładnością przewidzieć konieczność wykonania przeglądu lub ewentualnej naprawy usterki.

Jeszcze bardziej precyzyjne diagnozy

AI może być używana do rozpoznawania powtarzających się zdarzeń w medycynie. Analizując liczne historie chorób i zmienne czynniki środowiskowe i zestawiając je z wynikami diagnostyki obrazowej, lekarze mogą stawiać bardziej precyzyjne diagnozy. Dzięki temu można decydować o najbardziej korzystnych formach leczenia i profilaktyki. Na podstawie danych statystycznych można np. prognozować zagrożenie epidemią, a także określić, jakie grupy są najbardziej podatne na zachorowanie.

W przypadku systemów rozpoznawania obrazów i uczenia maszynowego możemy mówić o pewnej przewadze nad ludzki okiem – algorytmy mogą zauważyć znacznie więcej szczegółów na zdjęciach rentgenowskich czy obrazach rezonansu magnetycznego. Co więcej, wykorzystanie AI umożliwi automatyzację procesów i uwolni lekarzy oraz pielęgniarki od rutynowych, powtarzalnych zadań. W ten sposób będą mogli w pełni poświęcić się leczeniu pacjentów i zapewnieniu im odpowiedniej opieki medycznej. Już teraz istnieją rozwiązania, które nie tylko wspierają personel medyczny w codziennych obowiązkach, ale również zwiększają jego kompetencje, udostępniając schematy postępowania, opisy nietypowych przypadków czy notatek lekarskich.

Sztuczna inteligencja daje szansę na dalszą automatyzację i wejście kolejnych sektorów biznesu w zupełnie nowy wymiar działalności. Rozwój tej technologii oraz jej zastosowań w poszczególnych dziedzinach, wiąże się ze zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw, które nie boją się wdrażać najnowszych rozwiązań do swoich organizacji. Jedynym zagrożeniem płynącym z postępującej ekspansji AI w biznesie może być lekceważenie jej potencjału. Decyzja o inwestycji w najnowsze rozwiązania należy jednak wyłącznie do zarządzających.

Autor: Rafał Ostap, Project Manager w Grupie Kapitałowej Transition Technologies