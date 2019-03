Sztuczna inteligencja pomoże dobrać perfumy "zalatanym"

Aplikacja The Perfumist to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, która na podstawie wprowadzonych danych generuje listę 10 najbardziej dopasowanych do preferencji klienta podpowiedzi. Konsultant musi jedynie wpisać na swoim tablecie preferowane nuty zapachowe lub ulubiony zapach, a system zarekomenduje odpowiednie perfumy.

Ponadto The Perfumist rozwija kwalifikacje pracowników wolnocłowych sklepów z perfumami. Korzystając z aplikacji, konsultanci zapamiętują szczegóły związane z konkretnym zapachem. Aplikacja ułatwia im pracę, ponieważ asortyment w sklepach wolnocłowych jest ogromny (ponad 4 tys. różnych zapachów), a czas przeznaczony na wybór perfum – zwykle ograniczony.

Aplikacja w swojej bazie danych ma ponad 30 tys. perfum. Każdy profil zapachu zawiera szczegółowe informacje o jego składzie i krótki opis historii powstania. Co więcej, na podstawie geolokalizacji, aplikacja pokaże dostępność danych perfum w okolicy. Innymi słowy, jeśli użytkownik znajduję się w promieniu 500 metrów od sklepu, na ekranie smartfona pojawi się jego asortyment i wszelkie dopasowania będą bazowały właśnie na nim. Posiada ona także funkcjonalność oceniania zapachów oraz tworzenia tzw. wish list. Aplikacja jest darmowa i dostępna w 20 językach dla smartfonów z systemem Android oraz iOS.

Źródło: Aelia Duty Free