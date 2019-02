Sztuczna inteligencja pomaga ukończyć VIII Symfonię Schuberta

Franz Schubert skomponował dwie części VIII Symfonii w 1822 roku, pozostawiając ją niedokończoną. Po prawie dwustu latach od powstania zostały obie części zostały wprowadzone do oprogramowania, operującego na Mate 20 Pro - smartfonie z podwójnym chipsetem obsługującym sztuczną inteligencję. Algorytm przeanalizował zapisy nutowe, tempo oraz brzmienie oryginalnego utworu Schuberta i wygenerował melodię dla trzeciej i czwartej części symfonii, wierną stylowi VIII Symfonii. Następnie do współpracy zaproszono światowej sławy kompozytora i multiinstrumentalistę, Lucasa Cantora. Jego rolą była analiza efektów pracy algorytmu, wypełnienie ewentualnych i opracowanie zapisu utworu, który mógłby zostać wykonany przez orkiestrę symfoniczną.

„Niedokończona Symfonia” to projekt Huawei, który pokazuje jak technologia może przenikać do świata sztuki, zresztą nie jedyny. Pod koniec ubiegłego roku w słynnej wiedeńskiej sali koncertowej Musikverein zostało zaprezentowane niezwykłe widowisko „Sound of light”, prezentujące jak brzmi zorza polarna.

Zorza polarna, sfilmowana w Norwegii stała się inspiracją dla muzyków, którzy podjęli wyzwanie, by spektakl świetlny tworzony przez naturę zamienić w symfonię. Inżynierowie stworzyli dedykowany temu projektowi system sztucznej inteligencji bazujący na Mate 20 Pro, potrafiący analizować właściwości światła tak niezwykłego jak zorza polarna, interpretować jej dynamikę i wyrażać ją dźwiękiem. Światowej sławy kompozytor Mark Sayfritz podjął się przetłumaczenia języka światła na język muzyki.

Źródło: Huawei