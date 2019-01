Sztuczna inteligencja odważnie "przejmuje" biznes

W 2018 roku 25% firm na świecie wdrożyło rozwiązania oparte na różnych formach sztucznej inteligencji. Mowa tutaj np. o chatbotach wykorzystujących przetwarzanie języka naturalnego czy uczeniu maszynowym. Na chwilę obecną wskaźnik ten osiągnął poziom 37%. Powodem tak dużego wzrostu jest fakt, że technologia SI stała się znacznie bardziej dojrzała, a to sprawia, że przedsiębiorstwa mniej się jej obawiają.

Obecnie wdrażane rozwiązania sztucznej inteligencji potrafią ocenić co się dzieje z firmowymi systemami IT czy innymi technologiami wykorzystywanymi w danym przedsiębiorstwie. Podpowiadają co wymaga naprawy, a co modernizacji i jak to zrobić. CIO coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że automatyzacja jest warunkiem udanej cyfryzacji. W efekcie, jak pokazują badania Gartnera, już 52% firm telekomunikacyjnych na świecie wdrożyło chatboty, by zautomatyzować oraz zoptymalizować obsługę klientów.

Stanisław Bochnak z VMware wskazuje na fakt, że SI jest przede wszystkim narzędziem optymalizacji. Choć nie brzmi to tak ekscytująco jak superinteligentny robot, to właśnie w tym „optymalizowaniu” leży prawda o rewolucji jaka czeka przedsiębiorstwa. Wykorzystują one w coraz większym stopniu chmury obliczeniowe, analitykę big data i nowoczesną infrastrukturę IT. A tym wszystkim trzeba zarządzać. Choć człowiek najlepiej sprawdza się w tej roli, ma swoje ograniczenia – szczególnie gdy firmowe systemy stają się coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane, a jednocześnie firma chce działać szybko i efektywnie. Wówczas z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja i machine learning.

Technologie kognitywne wykorzystuje obecnie np. brytyjski dostawca energii, National Grid. Firmowe drony zostały wyposażone w algorytmy uczenia maszynowego, by móc kontrolować działanie ponad 11 tys. km linii elektrycznych. Google wykorzystuje z kolei uczenie maszynowe do walki ze spamem, a Bank of America w swojej codziennej pracy z klientami wykorzystuje wirtualnych doradców.

Wraz z rosnącą adaptacją SI w biznesie, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowane w tym zakresie kadry. Choć sztuczna inteligencja może zautomatyzować wiele działań, sama potrzebuje ludzi, którzy będą czuwać nad jej działaniem. Badanie Gartnera wykazało , że 54% firm na świecie brak odpowiednich pracowników wskazuje jako największe obecnie wyzwanie i przeszkodę na drodze do wdrażania inteligentnych rozwiązań biznesowych.

