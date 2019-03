Sztuczna inteligencja niesie pomoc bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym

Wiele zapytań od klientów często się powtarza i nie wymaga indywidualnej odpowiedzi. Nadaje się zatem do automatycznego przetwarzania. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez NetApp, decydenci z branż finansowej i ubezpieczeniowej widzą w zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) punkt wyjścia do wdrażania rozwiązań AI w swoich firmach.

RPA wchodzi do mainstreamu

Firma analityczna Gartner ocenia globalną wartość obecnych wydatków na oprogramowanie RPA na 680 mln dol. Do 2022 r. może ona wzrosnąć do 2,4 mld dol. Inwestycje tego rzędu możemy zatem spokojnie zaliczyć już do mainstreamu. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe należą do głównych użytkowników RPA. Automatyzacja przyczynia się do obniżenia liczby błędów.

Badanie branż finansowej i ubezpieczeniowej wykazało, że inteligentne rozwiązania zyskują coraz większą popularność w dziedzinach takich, jak zarządzanie portfelem (26,7%), obsługa klienta (46,7%) i zwalczanie nadużyć (40%). W przyszłości AI będzie także w stanie wyręczyć działy obsługi i pomocy technicznej w indywidualnych kontaktach z klientami - obecnie takie zastosowania są jeszcze rzadkie. W AI drzemie także duży potencjał zastosowań w analizie predykcyjnej.

Chmura jako katalizator

Jeśli chodzi o infrastrukturę, sektor finansowy zdecydowanie opowiada się za usługami chmurowymi: 86,7% respondentów korzysta z usług AI czerpiących moc obliczeniową z chmury. Rozwiązania te zapewniają instytucjom elastyczność , a zarazem wydajność na tyle dużą, aby przetwarzać olbrzymie ilości danych z zachowaniem wysokiej jakości i z wymaganą prędkością. Pozwalają bankowym działom bezpieczeństwa IT szybko wykrywać i oznaczać nielegalne transakcje. Chatboty działu obsługi potrafią automatycznie wykryć język zapytania dzięki przetwarzaniu języka naturalnego i odpowiedzieć klientowi w jego rodzimym języku. Architektury chmurowe zaprojektowane pod kątem potrzeb deweloperów, ułatwiają tworzenie własnej architektury za pomocą prostych interfejsów i rozbudowanych możliwości personalizacji.

Dobre planowanie, szybkie wdrażanie

W chwili przeprowadzania ankiety ponad 56% jej uczestników od kilku lat realizowało już własną strategię związaną z AI i miało zintegrowane co najmniej jedno rozwiązanie o nią oparte w swoich rutynowych procesach. Odpowiedzialność za działanie AI ponosi zazwyczaj zarząd, rzadziej dział IT. 30% firm planuje zorganizowanie specjalnego działu IT, który miałby zająć się tą tematyką. Działy te, we współpracy z zewnętrznymi konsultantami mogłyby wyjaśniać zastrzeżenia dotyczące AI.

Deklarowana wola inwestycji w AI oraz wysoki stopień wdrożenia projektów AI są dowodem na to, że decydenci IT z branż finansowej i ubezpieczeniowej doceniają znaczenie tej technologii.

Źródło: NetApp