Sztuczna inteligencja nakierowuje drony

O tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2017 ubiegało się ponad 230 firm zatrudniających nie więcej niż 10 osób o dochodach nieprzekraczających 2 mln euro. W konkursie wyróżniono między innymi Sky Tronic - pierwszą firmę na świecie komercjalizującą przełomową technologię sterowania i stabilizacji lotu, wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji – logiki rozmytej FLC (Fuzzy Logic Controller) w układach autopilotów przeznaczonych dla globalnych producentów dronów.

Pierwsze komercyjne wdrożenie systemu stabilizacji lotu FLC przeprowadzone na skuterach wodno-powietrznych Hoverbike wykazało, że ze względu na większą odporność na zmiany siły wiatru i masy ładunku przenoszonego na dronie, nowy stabilizator lotu zapewnia większą precyzję sterowania w porównaniu do tradycyjnych regulatorów typu PID. Rozwiązanie może okazać się przydatne dla dronów specjalistycznych, pracujących w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych, np. na platformach wiertniczych, na morzu, w górach, czy dronów transportowych i ratujących ludzkie życie.

Obecnie trwają również prace nad dwoma projektami finansowanymi z funduszy unijnych, dedykowanymi branży budowlanej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk planowane jest wdrożenie inteligentnego, zintegrowanego z systemem antykolizyjnym autopilota SkyNav FLC przeznaczonego do pomiarów termowizyjnych wysokich budynków z użyciem ThermoCopterów. Z kolei we współpracy z Grupą Kapitałową Budimex, w ramach programu „Szybka Ścieżka”, zespół Sky Tronic opracowuje autonomiczny system bezzałogowy do tworzenia modeli 3D terenów budowlanych. Dzięki zastosowanej w tych rozwiązaniach technologii FLC, możliwe będzie precyzyjne określenie miejsc występowania ubytków termicznych, nieszczelności, pęknięć, czy wad konstrukcyjnych.

