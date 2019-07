Wśród 10 trendów w e-commerce na 2019 r., wyłonionych przez PayU znalazły się: rozwój sztucznej inteligencji, chatboty, personalizacja, rozwój kanałów mobilnych, marketing treści czy obsługa głosowa. Technologia zatem jest kluczowa w dalszym rozwoju branży e-commerce.

E-commerce… 4.0?

Mówienie o cyfrowej transformacji w przypadku sektora sprzedaży online jest nieco paradoksalne, ponieważ funkcjonowanie każdego e-sklepu czy platformy sprzedażowej opiera się właśnie na technologii, nawet w przypadku tych najmniejszych, „garażowych” podmiotów. Niemniej, rozwój IT sprawił, że możliwa jest optymalizacja w wielu „analogowych” obszarach każdego przedsiębiorstwa.

Co właściwie kryje się pod hasłem „cyfrowa transformacja”? W dużym uproszczeniu jest to usprawnienie procesów we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa właśnie poprzez wykorzystanie danych cyfrowych. Technologie, które wykorzystuje się w tym zakresie to przede wszystkim sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Internet rzeczy, cloud computing, ale także automatyzacja procesów. Jest tu zatem duże pole do zagospodarowania przez sektor e-commerce.

Naucz swojego robota

„Machine learning”, czyli uczenie maszynowe to procesy, które coraz powszechniej stosuje się w wielu obszarach przedsiębiorstw różnych branż. Świetnym przykładem wykorzystania tej technologii jest popularna aplikacja Google Translate, która nieustannie poprawia jakość swoich tłumaczeń wraz z liczbą wykonywanych operacji przez użytkowników. Uczenie maszynowe świetnie sprawdza się także w działaniach marketingowych w e-commerce. Specjalne algorytmy potrafią coraz trafniej i skuteczniej wykorzystywać duże ilości danych, jakie zostawiamy po sobie korzystając z Internetu. Są to informacje dotyczące odwiedzanych stron, poszukiwań danych produktów, a także tego w jakich porach dnia czy z jakich rejonów kraju najczęściej robimy zakupy, czy to w którym momencie zostawiamy wirtualny koszyk na stronie nie finalizując transakcji.

Informacje te pozwalają lepiej dostosować treści marketingowe do oczekiwań potencjalnych klientów. Machine learning w e-commerce pozwala także lepiej zaplanować działania marketingowe i reklamowe. Uczenie maszynowe wspiera także rozwój chatbotów, wirtualnych asystentów, a także optymalizować wyniki wyszukiwań produktów przez użytkownika.

Sztuczna inteligencja jest coraz powszechniejszym zjawiskiem w biznesie. Według badań Salesforce „The AI Revolution”, już w 2017 r., aż 80% działów sprzedaży uważało, że sztuczna inteligencja (AI) pozytywnie wpływa na efektywność pracy przedstawicieli handlowych, a 74% odnotowało lepsze wyniki. 58% badanych konsumentów zauważyło pozytywne zmiany związane z użyciem przez firmy technologii AI, 55% z nich oczekiwało personalizacji oferty.

Technologia rozwija się w coraz szybszym tempie, a obszary i sposoby jej zastosowania są nieograniczone. Branża e-commerce jest jednym z wielu przykładów pokazujących w jaki sposób można kreatywnie podejść do stosowania takich rozwiązań, jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja.

Źródło: TRADUS