Sztuczna inteligencja lubi się zadomowić

Sztuczna inteligencja to jedna z najbardziej obiecujących technologii. Jak szacują analitycy, przychody z rynku AI na świecie urosną do 2025 roku ponad 17 razy, do wartości 36,8 miliarda dolarów. Technologia ta wchodzi wielkimi krokami m.in. do naszych domów pod postacią systemów smart home.

Jak to działa?

Technologia AI zmienia dom, w którym są połączone ze sobą urządzenia, w dom inteligentny. Jak to działa w praktyce? Inteligentne kamery zewnętrzne odróżniają na rejestrowanym obrazie ludzi, samochody i zwierzęta, a te przystosowane do monitorowania pomieszczeń, mają funkcję zapamiętywania i rozpoznawania twarzy domowników. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI kamery przesyłają na smartfony właścicieli powiadomienia o tym, co się dzieje na ich posesji i w środku domu – np. gdy wtargnie do niego obca osoba.

Raz cieplej, raz nieco chłodniej

Nowoczesne systemy inteligentnego ogrzewania pozwalają zaś na sterowanie temperaturą w domu w zależności od zwyczajów jego mieszkańców. Ręczne zmienianie ustawień staje się zbędne – przykładowo system automatycznie obniży temperaturę na noc i podniesie ją przed poranną pobudką. Ponadto, biorąc pod uwagę temperaturę na zewnątrz, izolację budynku oraz liczbę osób znajdujących się w pomieszczeniu, system będzie dążył do optymalnego wykorzystania energii, zachowując przy tym komfort domowników.

Zastosuj komendę

Sztuczna inteligencja pozwala także na sterowanie głosem i projektowanie scenariuszy pod dane komendy. Na przykład na komendę „wychodzę” zgasną wszystkie światła, opuszczą się zasłony w oknach, a kamery przejdą w tryb podwyższonej czujności.

Dzięki takim rozwiązaniom można wchodzić w interakcję z systemem inteligentnego domu, który uczy się potrzeb i zwyczajów użytkowników.

Co czwarty dom w Polsce w 2018 r. z inteligentnym rozwiązaniem

W 2018 r. prawie co czwarta osoba, budująca dom jednorodzinny w Polsce, zaplanowała zainstalowanie jakiegoś rozwiązania z dziedziny smart home (źródło: Raport o budowie domów w Polsce, Oferteo 2018). W większości (76%) były to systemy inteligentnego ogrzewania, a prawie połowa wybrała inteligentne kamery monitoringu. Obserwując te trendy, należy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości sztuczna inteligencja na stałe zagości w naszych domach.

Źródło: Netatmo