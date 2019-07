Sztuczna inteligencja dba o dobrostan pracowników

Owocowe piątki, sportowa karta, wyjścia integracyjne – to jedne z najczęściej wybieranych przez pracodawców rozwiązań PR-u wewnętrznego. Czy jednak rzeczywiście działają motywująco na zespół? W jaki sposób skutecznie zadbać o poziom zadowolenia pracowników i co ma do tego sztuczna inteligencja?