Sztabki złota. Co wybrać? Gdzie kupić je bez ryzyka?

Złoto jest najpopularniejszym metalem inwestycyjnym. Od wielu wieków jest symbolem luksusu i zamożności, a wielu osobom pozwoliło na zgromadzenie pokaźnego bogactwa. Teraz złoto znów jest popularne. To wszystko za sprawą epidemii koronawirusa. Sięgamy obecnie częściej po alternatywne metody inwestycyjne, aby ochronić zgromadzone pieniądze przed ryzykiem utraty ich wartości na skutek inflacji.

Sztabki złota – co wybrać?

Wśród dostępnych metod inwestycji w złoto największym powodzeniem cieszy się kupowanie ich w sztabkach. Pod tym terminem nie kryją się jednak duże i ciężkie sztaby złota, akie można zobaczyć w skarbcach, ale mniejsze sztabki, które ważą najczęściej od 1 grama do 100 gramów. Zawierają one aż 99,9% czystego złota, czyli mają próbę 999.

Sztabki złota emitowane są obecnie przez wiele mennic. Są one najczęściej umieszczone w dekoracyjnych opakowaniach prezentujących informacje o miejscu ich produkcji, autentyczności, zawierają też unikatowy numer seryjny oraz certyfikat. Specjalne opakowania zabezpieczają przed podrabianiem sztabek, co powoduje, że są one bezpieczną metodą inwestycyjną.

Przy wyborze złota inwestycyjnego należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad gramaturą oraz liczbą sztabek. Można wybrać jedną większą i droższą sztabkę, ale też kilka mniejszych, które w razie potrzeby łatwiej można sprzedać osobno.

Gdzie kupić sztabki złota?

Osoby zainteresowane inwestowaniem w złoto mogą zakupić je w wielu miejscach. Warto jednak pamiętać o tym, że kluczowe jest bezpieczeństwo, dlatego najlepiej zakupy zrobić tam, gdzie będą one gwarantowane pod tym względem. Zatem – sztabki złota gdzie kupić?

Najlepiej sztabki złota kupować bezpośrednio w sklepach przy mennicach. Tam można znaleźć szeroką gamę sztabek od różnych mennic na całym świata. Do dyspozycji są także różne gramatury sztabek pod kątem masy kruszcu, na przykład 100 g, 10 g, 1 g, 1 uncja.

Zakup od bezpiecznej mennicy lub też ewentualnie w sklepie numizmatycznym mającym pozytywne opinie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wtedy ryzyko, że otrzymamy sztabkę podrobioną lub też sprzedający zniknie z naszymi pieniędzmi, jest minimalne.

Aby mieć pewność udanej transakcji, warto natomiast unikać kupowania złotych sztabek, monet bulionowych czy monet z nominałami na portalach ogłoszeniowych, aukcyjnych oraz w lombardach.