Szlabany parkingowe – charakterystyka

Rodzaje szlabanów parkingowych

Ze względu na jednostkę napędową wyróżnia się szlabany elektromechaniczne i elektrohydrauliczne. Szlabany elektromechaniczne wyposażone są w motoreduktor z silnikiem i przekładką ślimakową. Nie wymaga specjalnej konserwacji, jedynie okresowy przegląd. W przypadku szlabanów elektrohydraulicznych, pracą urządzenia kieruje pompa i tłoki wykorzystujące ciśnienie cieczy. Szlabany elektrohydrauliczne mają długą żywotność i wysoką intensywność pracy. Wymagają one okresowej konserwacji.

Typy szlabanów ze względu na sposób podnoszenia ramienia

Podstawowym elementem szlabanu jest ramię z przegubem i korpus z siłownikiem. W skład szlabanu mogą również wchodzić: centrala sterująca, fotokomórka, odbiornik radiowy, terminal, klucz bezpieczeństwa i naklejki ostrzegawcze. W szlabanach ręcznych ramię podnoszone jest ręcznie, aż do pozycji pionowej. Obecnie jest to bardzo rzadko stosowany rodzaj szlabanu. Można go spotkać na stacjach benzynowych albo na parkingach przed sklepikami. Wyróżnia się jeszcze szlabany półautomatyczne – wspomagane przy podnoszeniu ramienia oraz szlabany automatyczne– sterowane za pomocą nowoczesnych technologii. Najważniejszym elementem w tego typu szlabanie jest centrala sterująca. Umożliwia ona otwieranie szlabanu za pomocą karty, pilota lub przycisku w portierni.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze szlabanu?

Bardzo ważna jest intensywność pracy szlabanu. Do niewielkich firm, osiedli czy małych i średnich parkingów wystarczy szlaban z 1000 cykli otwierania na dobę. Na dużych parkingach niezbędny jest szlaban umożliwiający wykonanie nawet 10 000 otwarć na dobę. Trzeba wziąć pod uwagę również długość ramienia. Im dłuższe ramię, tym dłuższy czas otwierania, większa siła na jednostkę napędową i szybsze zużycie.