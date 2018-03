Szkoły z sześciu województw otrzymają dostęp do szybkiego internetu

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna zapewni wszystkim szkołom w Polsce dostęp do szybkiego internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Do tego pakiet usług związanych z bezpieczeństwem.

Z ankiet i konsultacji przeprowadzonych m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że pomiędzy szkołami z obszarów wiejskich (lub słabo zaludnionych) a szkołami z dużych miast występują znaczące różnice w dostępie do szerokopasmowego internetu. To duża przeszkoda w edukacji, bo sprawnie działająca sieć i jej zasoby są wielką szansą dla rozwoju uczniów. Szerokopasmowy internet zapewnia dostęp do identycznych edukacyjnych materiałów cyfrowych i nowoczesnych metod nauczania niezależnie od wielkości i położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, a jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci i jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Koszty uruchomienia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oszacowano na blisko 500 mln zł - środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jej funkcjonowanie, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do internetu to szacunkowo wydatek rzędu ponad 1,3 mld zł. Dzięki inicjatywie minister edukacji Anny Zalewskiej projekt w perspektywie 10 lat ma zapewnione sfinansowane z budżetu państwa (od 2022 roku to kwota około 164 mln zł rocznie).

Dostęp do internetu to jednak nie wszystko. Między innymi za sprawą ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rządowego programu „Aktywna Tablica” prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w placówkach oświatowych na nowy. Szkoły podstawowe (publiczne i prywatne) zostaną wyposażone m.in. w interaktywne tablice, monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Na ten cel przeznaczono blisko 280 mln zł. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało już ponad 5,6 tysiąca szkół. W sumie do 2019 roku wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie ponad 15,5 tysiąca szkół w Polsce i za granicą.

