Szkolenie doskonalenie procesów produkcyjnych w TQMsoft

Doskonalenie procesów produkcyjnych w TQMsoft

Szkolenie obejmujące doskonalenie procesów produkcyjnych w TQMsoft prowadzone jest przez doświadczonych szkoleniowców, którzy dysponują unikalną i potwierdzoną wiedzą z zakresu obejmującego kurs. TQMsoft jest liderem szkoleń dla branży produkcyjnej i od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi profesjonalne kursy i konsultacje, które odpowiadają na aktualne potrzeby osób zatrudnionych w branży produkcyjnej i usługowej. Wszystkie projekty prowadzone są w oparciu o standardy ISO 9001 oraz ISO 29990, które zapewniają im najwyższą jakość.

Celem TQMsoft jest pomoc klientom w efektywnym rozwijaniu ich firm oraz doskonaleniu procesów. Temu zadaniu służą także regularnie organizowane kursy i szkolenia, podczas których wykwalifikowani trenerzy dzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą oraz umiejętnościami umożliwiając podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej wymagających pracodawców. Dbając o pełną satysfakcję uczestników szkolenia oraz troszcząc się o ich dalszy rozwój, TQMsoft udostępnia bezpłatne, 3-miesięczne konsultacje, dzięki którym każdy uczestnik ma szansę na otrzymanie wsparcia w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej w czasie kursu wiedzy.

Do kogo skierowane jest szkolenie doskonalenie procesów produkcyjnych?

Szkolenie organizowane przez TQMsoft adresowane jest do wszystkich osób zawodowo zajmujących się tematyką doskonalenia procesów produkcyjnych. Udział w nim w szczególności powinny rozważyć kierownicy produkcji, planiści, kierownicy i liderzy zmian, brygadziści oraz pracownicy działów biorący udział w uruchamianiu produkcji, w tym konstruktorzy, technolodzy, logistycy oraz zakupowcy. Cenna wiedza przekazywana podczas szkolenia pozwala każdemu uczestnikowi na usystematyzowanie już posiadanych informacji z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych, ich pogłębienia oraz nauczenia się wykorzystywania teorii w praktyce.

Szkolenie doskonalenie procesów produkcyjnych ma na celu umożliwienie uczestnikom zaprojektowania efektywnych linii i gniazd produkcyjnych w zgodzie z zasadami ciągłego przepływu. Ponadto osoby biorące w nim udział mają szansę nauczyć się zdefiniowania ciągłego przepływu na przykładzie linii lub gniazda produkcyjnego. Program szkolenia podzielony jest na część teoretyczną, w czasie której omawiane są najważniejsze elementy wchodzące w skład doskonalenia procesów produkcyjnych oraz praktyczną realizowaną w formie ćwiczeń, podczas których uczestnicy uczą się wykorzystywania nowo zdobytych informacji w praktyce.

Teoria i praktyka na szkoleniu. Najważniejsze elementy programu szkolenia

W czasie teoretycznych wykładów uczestnicy dowiadują się m. in., czym jest ciągły przepływ na przykładzie linii lub gniazda produkcyjnego klienta, poznają wprowadzenie do zasady Just In Time oraz strategię zarządzania zapasami, dowiadują się, na czym polega integracja zewnętrznego i wewnętrznego łańcucha dostaw oraz, jak identyfikowane są czynności w procesie. Oprócz tego, część teoretyczna szkolenia obejmuje także takie zagadnienia, jak praca ręczna, zasady tworzenia Layout, audyt właściwego przepływu, zasady podziału pracy na stanowisku i wiele innych.

Uzupełnieniem części teoretycznej szkolenia są ćwiczenia, w trakcie których każdy uczestnik zyskuje szansę na sprawdzenie posiadanej wiedzy w praktyce oraz nauczenie się jej wykorzystywania w realnych sytuacjach. Ćwiczenia realizowane są w małych grupach lub indywidualnie oraz mają formę tematycznej gry symulacyjnej. Każde z nich kończy prezentacja wyników oraz dyskusja między trenerem a uczestnikami, która pozwala na wyjaśnienie wątpliwości oraz uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.

Co otrzymają uczestnicy szkolenia doskonalenie procesów produkcyjnych?

Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu doskonalenie procesów produkcyjnych otrzymują możliwość uczestniczenia w części teoretycznej i praktycznej kursu. Oprócz tego każdemu zostaną wręczone także wszystkie niezbędne materiały w firmie papierowej oraz segregator, notatnik i długopis. Dodatkowym atutem szkolenia jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do elektronicznych materiałów szkoleniowych zgromadzonych w Bibliotece TQMsoft oraz 3-miesięcznego bezpłatnego dostępu do konsultacji realizowanych przez Panel Konsultacyjny.

W czasie trwania dwudniowego szkolenia planowane są przerwy na kawę i obiad, a wszyscy uczestnicy będą mogli także skorzystać ze słodkich przekąsek, które pozwolą im nabrać sił i energii do dalszej efektywnej nauki. Zwieńczeniem szkolenia jest wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w kursie oraz zdobyte nowe umiejętności z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych.

